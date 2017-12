Osos de osos

El 28 de diciembre es esperado con cierta ansiedad, en un mundo cada vez más impersonal en el que la inteligencia artificial se abre camino al mismo tiempo que los personajes públicos se esfuerzan –sin lograrlo– por mostrarse fríos, calculadores e infalibles. Es la oportunidad para constatar, recopilación de osos mediante, que pese a todo seguimos viviendo en un planeta habitado por una especie propensa a demostrar su humanidad a través de divertidas y, por qué no, reconfortantes metidas de pata.

Una antología anual de este año debe comenzar por la que está más fresca en la memoria de la opinión: la del lapsus linguae del presentador Driden Vallejo cuando se refirió al precandidato del Centro Democrático Iván Duque Márquez como Iván Márquez. Poco faltó para que lo presentara como aspirante del Polo Democrático. En cualquier caso, se trató de un verdadero boccato di cardinale para los discípulos de Sigmund Freud.



También sería objeto de estudio de sicoanalistas la periodista panameña Castalia Pascual, quien la víspera de la llegada del papa Francisco a Bogotá aseguró que por la calle 26 pasaría el batimóvil, confusión que les sirvió a los opositores de la actual administración distrital para asegurar que esta se debió al creciente parecido entre la capital y Ciudad Gótica.

Cuando hay tantos líderes necesitados de atención, no faltan los famosos resbalones, que

a veces alivian tanta tensión. FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, es probable que de haber recorrido las calles de Cartagena en el negro vehículo del superhéroe, el obispo de Roma no habría sufrido la magulladura en el rostro con la que se despidió del país, fruto de un brusco y sorpresivo frenazo de su papamóvil.



Sorpresiva, pero sobre todo tremendamente hilarante, fue también la irrupción en la habitación donde el experto Robert Kelly daba su concepto a la BBC sobre la destitución de la presidenta de Corea del Sur, de sus dos pequeños hijos y, con ellos, de su atribulada madre, única consciente del inesperado salto a la fama de los pequeños.



Diversas opiniones en su momento afirmaron que Kelly no hizo más por restablecer la armonía familiar debido a que de la cintura para abajo lucía de sport o, en el peor de los casos, ropa interior. En cualquier caso, lo que vino después fue una afectuosa reprimenda. Eso sí, nada que ver con el contundente regaño –“¡Estudien, vagos”!– de la representante María Fernanda Cabal a manifestantes agolpados en la plaza de Bolívar el pasado mes de abril.



De vagos o, mejor, de bon vivants suelen estar colmados los baños turcos de los clubes sociales como el de Mar-a-lago, Florida, en uno de cuyos pasillos habría tenido lugar una singular presentación de credenciales, como expresidentes de Colombia, de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe ante Donald Trump. Fue un muy confuso episodio, sobre el cual hasta hoy persisten todo tipo de dudas, comenzando por la básica –si en efecto ocurrió– y terminando por si los tres lucían toallas de gala para la ocasión.



Muchos le piden al 2018 prosperidad y abundancia. En varios terrenos tal deseo será difícil de cumplir, no en el de los resbalones, pues en este frenético mundo de redes sociales desatadas y líderes necesitados de atención, dentro de un año, una vez más, sobrarán los osos. Que a veces alivian tanta tensión, odios e irascibilidades, que también sobran.



editorial@eltiempo.com