Es larga ya la lista de boxeadores colombianos que han ceñido los cinturones como campeones del mundo. Una hazaña en un deporte duro, si los hay, donde miles se abren camino a puños hacia la fama. Ahora, el pasado sábado, en Atlantic City (Estados Unidos), Eléider Álvarez, nacido en Puerto Girón, corregimiento de Apartadó, Antioquia, a sus 34 años marca la historia al coronarse campeón del mundo en semipesados, de la Organización Mundial de Boxeo, un título que jamás había obtenido un boxeador colombiano.

Lo de este púgil es admirable y aleccionador, pues logra el fajín después de muchos sacrificios, de ganar 24 peleas como profesional, 12 de ellas por KO, y luego de entrenar sin tregua. Y no de cualquier manera, sino en una pelea de toma y dame contra un campeón sólido, de los llamados ‘pegadores’, el ruso Sergey Kovalev.



Álvarez no era favorito, pero, como los toreros valientes, iba a jugarse la gloria o la enfermería. Fue gloria, por suerte, y por nocaut técnico, lo que los expertos suelen decir “la vía del sueño”. Que era, a la vez, el sueño hecho realidad para el colombiano, bajo la guía de una esquina canadiense a la que pertenece.



Eléider Álvarez es un gran boxeador, pero también un hombre sencillo, inteligente y elocuente. Por eso, al ver a su rival vencido en la lona gritó primero que el anunciador oficial: “And new...” (“Y nuevo… campeón mundial...”). Lo anhelaba. Dice él que es un premio al sacrificio propio y de muchos más y un triunfo para Colombia.



Otro orgullo del deporte colombiano que firma esa página de gloria que comenzó a escribir Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, en 1972, al lograr la corona mundial AMB wélter júnior. Y dos años después, el gran Rocky Valdez, en peso medio del Consejo Mundial, lo que fue otra gesta. Luego, Ricardo y Prudencio Cardona y ‘Happy’ Lora, Fidel Basa, Baby Rojas, entre muchos otros. Gracias a todos ellos. Y a la ‘Tormenta’, nuestro nuevo campeón, quien da el valioso ejemplo a millones de jóvenes de que por el buen camino, si se persiste con coraje, no hay invencibles.



