No repetir la historia

La semana que termina agregó dos nombres más a la lista de exmiembros de las Farc asesinados después de haber cumplido su compromiso de entregar las armas y empezar su proceso de reintegración a la sociedad.

Las autoridades señalan al llamado ‘clan Úsuga’, y, más allá de las estériles polémicas sobre las supuestas advertencias que habían recibido las víctimas para abstenerse de moverse por ciertas regiones, lo cierto es que el Estado tiene la obligación de garantizar que quienes hicieron la paz no paguen con su vida esa decisión valiente.



Se han anunciado ya las investigaciones de rigor y tomado algunas medidas adicionales para proteger la integridad de quienes dejaron la guerrilla. Lo que se haga es poco frente al desafío histórico de evitar que se repita el genocidio político de la Unión Patriótica (UP), que costó la vida de miles de dirigentes y militantes de ese grupo, nacido del fallido proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur.



El oscuro capítulo de la persecución contra la UP, que sigue más de 30 años después, sin que la justicia desenmascare a todos sus cerebros, es uno de esos fantasmas que durante años les dieron a las Farc pretextos para no hacer un esfuerzo serio de paz. Por ello, ahora que lo han hecho, Colombia toda no puede permitir que ese fantasma cobre vida.



En estas páginas lo hemos dicho: mucho más difícil y complejo que la histórica tarea de firmar la paz es hacer que esos acuerdos se implementen y lleven efectivamente al fin de la guerra. Y uno de los compromisos claves es evitar que maten a los que depusieron los fusiles.



Claro está también que no existe un plan de alcance nacional para atentar contra los desmovilizados. Eso es lo que muestran las investigaciones de la Fiscalía, que apuntan, principalmente, a una reedición de lo sucedido con los paramilitares hace una década: muchos fueron víctimas de la violencia de los nuevos grupos que pretenden quedarse con las viejas zonas de influencia de la organización ilegal que sale del mapa del conflicto. Más de 2.100 han sido asesinados desde el 2003, cuando se iniciaron las desmovilizaciones de las Auc.



Para bandas que pretenden seguir mandando sobre las rentas ilegales, los desmovilizados son mano de obra calificada que requieren para sus planes. Por eso, la persecución a los que les dicen no a sus cantos de sirena y a los que, al igual que los líderes sociales, denuncian a riesgo de su vida la irrupción de nuevas bandas armadas.



Garantizarles una reintegración efectiva a la sociedad y a la economía formal es clave para conjurar este riesgo, y Colombia ha construido en la última década, en cabeza de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), un modelo que es ejemplo en el mundo.



Ahora lo principal es que el Estado y su fuerza legítima no solo copen los espacios territoriales dejados por las Farc, sino que también golpeen efectivamente a esos grupos emergentes y a los que, como el Eln, persisten en mantener vivos en el país tanto la guerra como el narcotráfico.



El reto no es fácil, y los dirigentes de las Farc lo saben porque ellos estuvieron del otro lado. Por ello se requiere de todo su concurso para desarmar con éxito la amenaza de las disidencias, otro componente peligroso. El hecho es que la historia no puede repetirse.



