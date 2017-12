Navidad menos luctuosa

Las noches de la Navidad y de Año Nuevo suelen dejar, por desgracia, dolorosas cifras de pérdidas humanas al calor de las celebraciones, por las imprudencias, el licor, las riñas, la pólvora, entre otros factores.

En esta ocasión, la Navidad arroja un balance positivo, si se mira en términos de vidas salvadas. Y es que, según fuentes de la Policía Nacional, los homicidios bajaron en un 67 por ciento en el país. Ya sea porque el actor armado más grande, como eran las Farc, ha dejado las armas; porque hay una tregua con el Eln; porque hay menos fusiles en bandolera; o porque, ojalá, haya una mayor conciencia del respeto por la vida, en esta ocasión en Colombia perdieron la vida 30 personas en forma violenta la noche del 24. No debió morir nadie. El ideal es que la paz y la alegría reinen en todos los hogares, pero comparado con el 2016, cuando murieron violentamente 90 personas en esta fecha, es un hecho que merece destacarse.



Y hay un aspecto para tener en cuenta, como es que no hubo víctimas fatales por causa de conductores ebrios. Ya era hora, pues la gasolina y el alcohol han llevado luto a muchas familias en estas celebraciones. Quizás la pedagogía, de la mano con las sanciones, haya comenzado a despertar conciencia. El punto triste lo pusieron la irascibilidad y la intolerancia, que llevaron a que en Bogotá 13 personas perdieran la vida en esta noche de fiesta por absurdas riñas.



De otro lado, 20 personas resultaron lesionadas con pólvora; entre ellas, 11 menores. Si se compara con diciembre de 2016, ha bajado 19 %, pero este año ya van 293 casos, 141 de niños. En esta temporada, la lucha ha sido ardua, se han decomisado 46 toneladas de estos artefactos. Y no se puede bajar la guardia. Pero es una gran noticia para el país saber que disminuye el número de muertes, que los abrazos se confunden sin cesar más de alegría que de expresión de duelo.



