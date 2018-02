Mapa de la delincuencia

Como nunca antes en la historia del país, las autoridades directamente comprometidas –Policía, Fiscalía y los gobiernos local, regional y nacional– están teniendo en tiempo real un retrato de la delincuencia en Colombia.

Gracias a la sistematización de todas las bases de datos y al cruce de información entre todas las autoridades –lo cual puede sonar lógico, pero no siempre pasa– es posible saber, por ejemplo, en qué localidades del país se ha venido frenando la curva descendente del homicidio y en cuáles municipios se han incrementado delitos como el hurto de motocicletas. Esos datos permiten no solo llevar un registro de lo que pasa, sino mover los recursos –por desgracia, siempre escasos– de la seguridad hacia los focos en donde se están encendiendo nuevas alertas. También, tomar decisiones de política pública frente a los retos de la delincuencia.



Esas bases de datos muestran, como lo informó el martes pasado este diario, que cada día del año pasado se denunciaron ante la Fiscalía, en promedio, 3.489 delitos. Fueron 1’273.692 en todo el 2017, exactamente 56.935 más que en el 2016.

El aumento se explica, a su vez, por el crecimiento desbordado de los robos y atracos, en esencia, las únicas conductas criminales que, no obstante todos los esfuerzos, no ceden, en abierta contravía con la mejoría general en los indicadores de seguridad ciudadana de los últimos tres lustros. En todo el año pasado, la Fiscalía empezó a investigar 359.190 denuncias por hurto –984 al día–. Esto sin incluir el grueso de los robos de teléfonos celulares, conducta que, de lejos, lidera la estadística de criminalidad, pero que en nueve de cada diez ocasiones no llega a ser conocida por las autoridades judiciales porque la mayoría de los ciudadanos prefieren evitarse la tramitomanía de la justicia. Sin embargo, hay esperanza de derribar este obstáculo con la aplicación que permite denunciar ciertos delitos, sobre todo en las ciudades.



Las cifras confirman la caída general del homicidio a sus niveles más bajos en décadas y lo mucho que falta para siquiera acercarse a los niveles de violencia ‘aceptables’ en un país normal. Por ejemplo, se sabe que casi en la mitad de esos 11.882 crímenes participaron sicarios y al menos en la cuarta parte del total, las víctimas tenían antecedentes judiciales. Así mismo, que en al menos uno de cada cuatro homicidios, las riñas –es decir, la intolerancia– son el factor desencadenante de la violencia.



Contar con estadísticas confiables en todos los sectores es fundamental. En materia de seguridad –gracias a observatorios consolidados por años como el de la Dijín de la Policía y el de Medicina Legal, así como a los censos delictivos semanales establecidos más recientemente por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez–, los colombianos tenemos un diagnóstico juicioso de lo que pasa en las calles. Lo procedente es que todas las autoridades hagan los ajustes claves para prevenir el delito. Y para ello es necesario lograr que los jueces de garantías y ejecución de penas cumplan la misión que les ha dado la ley de garantizar los derechos de los procesados, además de la de proteger a la ciudadanía y poner y mantener a buen recaudo, en prisión, a los delincuentes profesionales que en los últimos años se acostumbraron a no temer ser capturados, incluso en flagrancia.



