Maltrato animal: una buena ley no basta

El balance hecho por este diario tras cumplirse 14 meses de la entrada en vigencia de la Ley 1774, que endurece las sanciones para quienes maltraten animales, deja en el aire reflexiones que incluso trascienden el asunto del que trata la norma.



El citado trabajo periodístico da cuenta de los obstáculos que existen para la aplicación de una herramienta sin lugar a dudas valiosa, si partimos del consenso de que los avances que haga una sociedad en la tarea de garantizar el bienestar de los animales son indicadores de otros progresos igualmente deseables.

Que quede claro: estas conductas violentas deben ser vistas como inaceptables, y bienvenidos son los esfuerzos para que sean cosa del pasado. Es alentador, por ejemplo, el enorme rechazo que ha generado la noticia de la muerte a manos de cazadores de un oso andino en zona rural de Fómeque.



Pero se trata de un objetivo para el cual no existe un camino claramente demarcado, tal como queda evidente al leer el reporte. Como ocurre en tantos otros terrenos, es grande el riesgo de descargar en el texto de una ley responsabilidades que son competencia de la sociedad y las instituciones.



En este caso puntual, se pone de manifiesto que hay mucho por hacer en cuanto a alcanzar consensos sobre lo que se entiende por maltrato, en la aplicación de dicha ley para que esta no se limite a los capturados en flagrancia y, no menos importante, en el trabajo pedagógico para que la represión no sea el único esfuerzo que haga el Estado para que los ciudadanos entiendan que los animales merecen un trato digno.



Es indudable que solo una parte del trayecto se ha recorrido. Ya existe una ley, necesaria, sin duda, pero todavía resta mucho por hacer. De la mano con sanciones ejemplarizantes –el triste caso del oso de anteojos mencionado es una oportunidad–, tiene que haber un esfuerzo constante, tanto de las instituciones como de la sociedad civil. La buena noticia es que todos los indicios apuntan a que el terreno está abonado para que hora sí germine esta semilla.



