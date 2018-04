Lula, un desplome doloroso

06 de abril 2018 , 04:20 a.m.

06 de abril 2018 , 04:20 a.m.

No deja de causar tristeza y desazón que un liderazgo tan potente e inspirador como el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva termine en el lastimoso espectáculo de su inminente detención por corrupción.

Hablamos del exlíder sindical que sacó a más de 20 millones de personas de la pobreza, llenó de esperanza la región por su renovadora forma de hacer política y de acercarse a los ciudadanos y sirvió de inspiración a varios movimientos de izquierda al demostrar que no eran necesarias grandilocuentes reformas del Estado, ni activar la manida lucha de clases ni mucho menos intentar perpetuarse en el poder para hacer revolución.



Pero la corrupción, ese mal que cada día cobra más víctimas y desestabiliza cada vez más nuestras frágiles democracias, entró por su puerta e hizo trizas su legado, en medio de una carrera jurídica y contra el reloj que le permitiera llegar en libertad a las presidenciales de octubre.



Su idea era aprovechar su aplastante favoritismo en los sondeos electorales y su aún enorme popularidad para forzar una interpretación legal que lo habilitara a competir y ser reelegido presidente, así pesara sobre él una condena de segunda instancia a 12 años de prisión por su implicación en el caso del Lava Jato, una formidable cadena de sobornos que tiene untada a casi toda la clase política del país vecino.



Pero no le alcanzaron ni el tiempo ni los recursos jurídicos, y su inminente captura o entrega –lo primero que suceda– golpea la ilusión de millones de personas que creen genuinamente que lo ocurrido es un complot para sacarlo del camino de la presidencia.



Si la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el ascenso de Michel Temer bajo la enorme sombra de la corrupción llenaron de incertidumbre al país, lo sucedido con Lula es un golpe feroz a la confianza de los ciudadanos en sus líderes y sus instituciones. El desplome de una figura de su talante es una dura derrota para Brasil, pero también lo es, por qué no, para las democracias de toda nuestra América.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com