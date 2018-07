Lula: nuevo capítulo

Desde julio de 2017, cuando el juez Sergio Moro condenó a Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años de prisión por corrupción, parecía un hecho su muerte política como consecuencia de decisiones cuando menos controvertidas de la justicia de su país. Pero este domingo, después de varias solicitudes del Partido de los Trabajadores (PT), el juez de un tribunal regional, Rogerio Favreto, argumentando una falta de fundamentos jurídicos para el encarcelamiento, finalmente le concedió un ‘habeas corpus’ al exmandatario. Con esta decisión renació la esperanza de que el aclamado líder de izquierdas vuelva a la carrera por la presidencia de Brasil, que se decidirá en las elecciones de octubre y en la cual Lula lideraba la intención de voto hasta su detención.

Su posible libertad no está exenta de polémica y es una muestra del profundo quiebre que hay en la justicia y la sociedad brasileñas.



Tan solo a pocas horas de la orden de liberación, el juez João Pedro Gerbran Neto revocó la decisión. Y el mismo juez Moro, titular de la investigación judicial contra Lula, declaró que Favreto no tiene la potestad para sacarlo de la prisión, por lo que, de momento, el político seguirá recluido.



Esta gran incertidumbre acerca del futuro del expresidente es también una nube negra sobre el futuro del país más grande de Suramérica, que aún no se recupera del desplome económico en el gobierno de Dilma Rousseff ni del trauma colectivo que significó la trama de corrupción de Petrobras –conocida también como Lava Jato–, en la cual participaron altos funcionarios brasileños, incluido el mismo Lula da Silva, según lo establecido por el juez Moro.



Todo lo anterior ha dejado un país profundamente dividido y sumido en el pesimismo. Lo más preocupante de todo el asunto es que episodios como el de ayer envían el certero mensaje de que la columna vertebral de la democracia, la justicia, está lejos de tener la firmeza que requieren tiempos de crisis.



EDITORIAL

