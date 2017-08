Leo Matiz en Ciudad de México

08 de agosto 2017 , 12:29 a.m.

A las generaciones de hoy, el nombre del colombiano Leo Matiz Espinoza tal vez no les diga mucho. Debería, por lo que significó otro ilustre cataqueño, no solo orgullo de la patria chica de García Márquez y del Magdalena, sino de Colombia.



No sobra recalcar, entonces, que Matiz, aparte de caricaturista y pintor, fue, sobre todo, uno de los más geniales fotógrafos de prensa del siglo pasado. Un trotamundos que, con lo que llamó el tercer ojo, retrató la historia, sus personajes, sus momentos, sus hechos, sus artistas, para dejar una vasta y admirable obra.

Él iba por el mundo, cámara al pecho, captando, en blancos y negros bellos y eternos, lo mismo una guerra que una tarde de atarrayas en el Caribe. Una carrera impresionante –iniciada como caricaturista en revistas y en este diario– en la que pagó con su propia sangre por dejar extraordinarios testimonios gráficos del famoso Bogotazo, en 1948.



Pero la mira de su lente se amplió a Estados Unidos, donde trabajó para varios medios y sus gráficas fueron portada de revistas; a Europa, donde, en París, fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras; a Venezuela, donde fue fotógrafo del palacio de Miraflores, y, desde luego, a México, que lo acogió y donde vivió varios años. Un país al cual admiró y retrató con pasión y profesionalismo.



Por eso es más que justo recalcar que, al cumplirse este año el centenario de su nacimiento (el 1.º de abril de 1917), México le rinda un homenaje, como se les debe hacer a estos artistas: mostrando su trabajo, que es un legado. Es así como en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, está expuesta la muestra ‘Leo Matiz: el muralista de la lente’. Así como en el antiguo colegio de San Ildefonso, también en la capital de ese país. Son 81 fotografías que resumen la visión del fotógrafo, con alma de periodista, sobre esa nación y su relación con grandes artistas e intelectuales.



Gracias, en nombre de Colombia, por el reconocimiento a un artista irrepetible, cuya vida ejemplar es referente.



