En estas frías noches bogotanas, las luces de Navidad que se exhiben en distintos puntos de la ciudad le dan un aire festivo, amable y cordial a una capital que en el día a día se antoja ruda y caótica. Monserrate, el Park Way, la tradicional carrera 15, los centros comerciales, el tren de la Sabana, parques y avenidas se iluminan maravillosamente en estas fechas especiales.



Capítulo aparte merece el espectáculo que desde el pasado 16 de diciembre viene deleitando a los residentes y a los miles de turistas que por esta misma época se pasean por el centro capitalino: las luces de Lyon. Se trata de uno de los actos públicos más vistosos que se hayan proyectado en Bogotá en las últimas décadas, un regalo de la Alcaldía Mayor a sus conciudadanos y que, a su vez, da la bienvenida al año Colombia-Francia 2017. De ahí la presencia del canciller de ese país, Jean-Marc Ayrault, y del alcalde Enrique Peñalosa en la inauguración.



Hasta el día de hoy, la fiesta de las luces de Lyon ha congregado a no menos de 400.000 personas en la plaza de Bolívar. Es una imponente proyección multimedia sobre los edificos emblemáticos del lugar, que van dando forma a la historia y los lugares más representativos de los dos países. En la noche se llevan a cabo cinco presentaciones de 16 minutos cada una.



Lo que resulta más gratificante es el comportamiento de la gente. A pesar de la multitud que se congrega, no se ha presentado hasta el momento ningún tipo de incidente, señal de que espectáculos como estos son apreciados y reconocidos por la ciudadanía.



Muy bien por Bogotá y su fiesta de las luces, por la iluminación de sus principales escenarios y por sus sorprendidos y tranquilos visitantes. Así da gusto salir a recorrer la Ruta Navideña y volver a sentir orgullo por la ciudad, un orgullo que venía desapareciendo, pues otras capitales, como Medellín, se habían convertido en el ícono de los diciembres iluminados.



Tal y como reza el lema de este año, ‘Bogotá vuelve a brillar’, es una invitación a visitar la capital y a disfrutar de noches como estas.



