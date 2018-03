La triste mancha negra

Las contundentes y conmovedoras imágenes de la tragedia ambiental en zona rural de Barrancabermeja no dejan duda sobre la gravedad de lo ocurrido.

El afloramiento de crudo, agua y gas del pozo La Lizama 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna del municipio santandereano, ha dado pie a un desastre ecológico que ha movilizado a una opinión pública cada vez más sensible frente a temas de medioambiente, lo cual es una buena noticia en medio de todo lo negativo que tiene este hecho.



Se han contaminado varios afluentes, entre ellos las quebradas La Lizama y Caño Muerto, perjudicando a los habitantes de la región que viven de la pesca, la agricultura y la ganadería. Mientras que en principio se habló de 23.440 barriles vertidos, Ecopetrol pronto aclaró que fueron 550. Lo cierto es que el vertimiento ha dejado una mancha negra que ha afectado gravemente la fauna y la flora de esta zona del departamento de Santander. De ello no hay duda.



Si en algo todos están de acuerdo es en que lo sucedido es sumamente grave. De ahí en adelante hay posiciones encontradas, sobre todo a la hora de establecer las causas y los responsables, tarea que deberá hacerse.



En este terreno, muchas miradas apuntan a Ecopetrol, a cargo del pozo –inactivo desde 2006– donde se produjo el afloramiento y al Ministerio de Ambiente, señalado de no haber reaccionado conforme a la envergadura de la tragedia. Este lunes se conoció un informe de la Contraloría según el cual Ecopetrol ya conocía de posibles fallas técnicas en el pozo causante del estrago.

Ecopetrol ha respondido que la causa es motivo de investigación y que sismos recientes en la zona bien pudieron haber actuado como detonantes. Al tiempo, ha expresado que no ha ahorrado esfuerzos ni recursos en las acciones de mitigación del daño ni en la búsqueda de una solución definitiva. Para esto, informó, viene en camino desde Houston (Estados Unidos) un equipo especial. Ha dispuesto además 500 personas, 17 puntos de control y ha reubicado a 69 ciudadanos, aparte de haber rescatado, a través de convenios con entidades dedicadas a esta tarea, 1.235 animales. Ha dejado claro que la mezcla de crudo, agua y gas ya no está cayendo en afluentes y tampoco ha llegado al río Magdalena.



Lo más probable es que transcurra un buen lapso hasta contar con información confiable que permita establecer las causas de lo ocurrido. Entre tanto, no queda sino apelar a la prudencia. Solo con información clara en mano se podrá dar inicio a los necesarios juicios de responsabilidades y, lo más importante, elaborar la lista de lecciones que deja este triste episodio para minimizar, tanto como sea posible, la probabilidad de que se repita. No puede haber margen de duda respecto a que una industria que es y seguirá siendo fundamental para el país es plenamente capaz de asumir los desafíos ambientales propios de su misión. No sobra, por último, subrayar la trascendencia de que la investigación sea rigurosa y transparente y reiterar que las labores de limpieza y restauración deben llevarse a cabo hasta el último día con el mayor de los rigores.



