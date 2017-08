La prosperidad de Neymar

En tiempos de turbulencia para la economía mundial, cuando son cada vez más los hogares que deben hacer piruetas con sus finanzas para poder llegar a fin de mes, las cifras del traspaso del futbolista brasileño Neymar del Barcelona español al PSG francés tienen desconcertado al planeta.



Fueron 222 millones de euros los que pagó el fondo de inversión catarí propietario del equipo parisino para que la estrella paulista pudiera romper su contrato con el club catalán. Y falta el valor del contrato. El volante, surgido en el Santos de Pelé, devengará 30 millones de euros al año, unos 290 millones de pesos colombianos cada día.

Y aunque hasta el momento no hay nada anómalo en el negocio, al contrario de lo que ocurrió en su paso del Santos al Barcelona, podría decirse que los únicos no solo conformes, sino eufóricos, con la movida son los seguidores del equipo francés, que ahora disfrutarán de su innegable talento.



En el resto del mundo se ha optado por los ejercicios para averiguar qué otro uso se le podría dar al monto, en un esfuerzo por tratar de digerir una noticia que invita a muchos, con razón, a preguntarse si el negocio del fútbol, además de marcos legales –no siempre respetados, y ejemplos abundan–, también requiere de unos morales. Los resultados de estos cálculos han traído todo tipo de hallazgos: con la suma de la cláusula de rescisión se podrían construir cuatro transmicables para Bogotá, y con solo siete horas de trabajo del futbolista se garantizaría una provisión de arepa de huevo para toda la población de Barranquilla, como, con humor, lo planteó el diario ‘El Heraldo’.



En el terreno puramente deportivo, Neymar ha logrado asegurar no solo su futuro económico, sino el de varias generaciones más de su familia si le da un manejo responsable al dinero. Pero puede haber perdido la oportunidad de opacar con su talento a Lionel Messi y hacerse con un lugar en la historia de este deporte en calidad de leyenda. No hay dinero que logre darle a la liga francesa el prestigio de la española. Triunfar en esta, aunque meritorio, muy difícilmente será comparable a consagrarse en la península ibérica. Un bache que con dificultad se podrá llenar con euros.



