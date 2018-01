La novela de la ‘Gata’

Uno de los propósitos de Enilse López, la ‘Gata’, otrora poderosa empresaria del chance en la costa Caribe, condenada a más de 40 años de prisión por homicidio y por nexos con los paramilitares, seguramente fue que le concedieran casa por cárcel. Pues el juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla le madrugó a cumplir el deseo, aduciendo grave estado de salud.

Es un capítulo más de una larga y penosa novela, en la que justicia parece hacer de cenicienta. Por eso ha causado un nuevo escándalo esta determinación judicial. Y es que la señora López, de 65 años, quien completa once años de detención, en la práctica no ha pagado más de dos en la cárcel, pues el resto ha vivido hospitalizada, alegando gravedad de su salud.

Y no de cualquier modo. La ‘Gata’ goza de privilegios en el Hospital Universitario de Barranquilla, ciudad de sus dominios, donde se halla en confortable habitación de 42 metros cuadrados, en colchón de blanca pluma y resorte al espaldar, con baño privado, aire acondicionado, cerradura de seguridad manejada desde adentro, nutricionista de cabecera y guardia personal. Pero ahora parece que necesita el calor de hogar para recuperarse.



Hace bien el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al advertir que la decisión del juez no se puede ejecutar sin el concepto de Medicina Legal.



Este miércoles, esta institución se pronunció en el sentido de que luego de una visita médica a la casa de Enilse López, en la capital del Atlántico, solicitada por el juez, esta no cumple los mínimos requerimientos para atender su estado crítico y, por tanto, considera que debe seguir siendo tratada en un centro hospitalario. La Procuraduría también pidió revocar la medida. Dice que si la decisión busca proteger su salud, lo mejor es que reciba atención en un centro médico.



En todo caso, la sociedad y las víctimas tienen derecho a que no haya impunidad ni mofa. Lo que se necesita es claridad, acatar los conceptos médicos del ente que la ley establece y que todo sea ajustado a la realidad. Lo demás es una penosa burla.



