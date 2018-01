La cultura salvará el 2018

Colombia sabe sobreponerse y revitalizarse. Empieza los años con sus carnavales para recordar que su cultura suele aliviarla y corregirla y reafirmarla: la alegría tradicional del Carnaval de Negros y Blancos es remplazada por el desenfreno feliz del Carnaval de Barranquilla, y es como si el país estuviera tomando aire para lo que viene.

Desde hace más de una década, este principio lleno de eventos culturales no solo sucede en las paradas y en los ritos, sino también en las salas: el Festival de Música, el Hay Festival y el Carnaval de las Artes, en orden de aparición, no solo son ya tradiciones fundamentales, sino hojas de ruta para sobrevivir a los meses venideros.



En términos generales, el 2017 fue un buen año para nuestra cultura: las artes colombianas –el teatro, el cine, la literatura, la música, el arte– no solo siguieron llenándose de títulos, reconocimientos y autores memorables, sino que continuaron encontrando a sus públicos y demostrando que tienen un lugar dentro de la economía. Los gestores, los bibliotecarios, los creadores no tienen vacaciones. Y de enero a diciembre, año por año, están de cabeza en la tarea de darle aire a una sociedad que más que nunca necesita recrear las historias que ha vivido en estos años de guerras.

Ella es la cordura de un país. Y en 2018, año de elecciones, será más necesaria que nunca para recordar lo que tenemos en común.

Cabe esperar un 2018 semejante: un año lleno de novelas, de películas, de canciones, de festivales literarios, de eventos musicales de primer orden, de instalaciones que critiquen y celebren la vida colombiana. Luego de los encuentros de enero, que terminarán en una serie de conversatorios entre los escritores latinoamericanos de la lista de Bogotá 39 –que cada diez años reconoce a algunos de los autores más importantes menores de 40–, empezarán a asomarse dos eventos que han estado marcando la identidad cultural de Bogotá desde hace un par de décadas: el Festival Iberoamericano de Teatro y la Feria Internacional del Libro.



No solo la capital, también las principales ciudades colombianas se han convertido en puerto seguro para los grandes nombres de la cultura. Al festival, que ha estado a la altura de su legado pero sigue luchando para no perder su rumbo, vendrán una vez más obras de todas las esquinas del mundo. A la feria asistirán algunos de los escritores colombianos y extranjeros más respetados de estas décadas.



Anuncia además el Ministerio de Cultura, en los últimos siete meses de este gobierno, una “histórica cifra de estímulos para el 2018”: ello significa –como se lee en el comunicado correspondiente– que se entregarán 12.500 millones de pesos, bajo la forma de “becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas”. Suele abrirse paso la cultura más allá de los gobiernos, pero, como lo prueba el caso de éxito del cine nacional, jamás sobra el apoyo estatal a la hora de darles un empujón a los creadores colombianos.



La cultura es la cordura de un país. Ella sostiene a una sociedad en todos los sentidos. Y en el 2018, año de elecciones, será más necesaria que nunca para recordar lo que tenemos en común.



