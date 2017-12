La crisis catalana

22 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Los catalanes volvieron a barajar sus cartas, y los independentistas ganaron el póquer una vez más. Así de simple y categórico, pero también con muchos matices para el análisis. Este jueves, en las elecciones autonómicas de esta región de España, la suma de los partidos que defienden la separación consiguió la mayoría absoluta en una competencia en la que, no obstante, la agrupación más votada fue la centrista y antiindependentista Ciudadanos, que se perfila como un aspirante de peso cuando llegue la hora de los comicios nacionales.

Fueron unas elecciones atípicas, con algunos líderes de partidos encarcelados o autoexiliados, y que estuvieron precedidas por fuertes tensiones políticas por el proceso secesionista, así como por dolorosas fracturas y polarizaciones dentro de la sociedad catalana. Precisamente, esa misma tensión llevó a que la participación fuera histórica para unas elecciones regionales catalanas: 81,94 por ciento.



Si se quiere ver el vaso medio lleno, hay que decir que por primera vez un partido no nacionalista (como Ciudadanos) ganó una elección autonómica en Cataluña. Y además, que por primera vez una mujer, Inés Arrimadas, se impuso en unas elecciones regionales en esa autonomía, tanto en votos como en porcentaje. Más aún, voto a voto y en escaños, el independentismo perdió apoyos en comparación con elecciones anteriores.

De hecho, apenas consiguió el 47 por ciento de los sufragios, lo que en este sistema electoral no significa necesariamente una minoría en las curules. Es decir, la candidata que más votos obtuvo no podrá gobernar, pero los independentistas no consiguen la legitimidad para lanzarse de nuevo a la vía unilateral de la ruptura con Madrid.



Pero si se quiere ver el vaso medio vacío, hay que reconocer que el expresidente Carles Puigdemont, con todo y que huyó a Bélgica por los procesos que se le siguen en España –lo cual se interpretó en algunos sectores como si hubiera dejado tirada la causa para librarse de la prisión–, renueva su liderazgo de la causa independentista. Pero con una enorme sombra: sobre él pesa una orden de captura por rebelión y sedición cuando regrese a España.



Así que la justicia tiene que definir su suerte, y el independentismo probablemente tendrá que elegir otro candidato a presidente, teniendo en cuenta que el otro gran líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel. En el mismo sentido, muchos de los diputados electos también están en líos con la justicia por lo mismo.



Más allá de esto, el gobierno de Rajoy es el gran derrotado por varias razones: porque el secesionismo consiguió mayoría absoluta, porque Ciudadanos obtuvo, a sus expensas, un importante triunfo que va a tener impacto nacional, y porque su partido, el Popular, apenas consiguió 4 escaños, consolidando una caída que le quitará voz cuando se trate de intervenir en la nueva etapa que se abre en Cataluña.



Quizás ya es hora de dejar los cálculos electoreros para pensar en los catalanes, en el regreso de las empresas, en el desempleo y en la situación de una sociedad que hoy más que nunca necesita recuperar su unidad.



