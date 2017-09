La comisión de aforados

La desazón que produjo entre los colombianos la serie de revelaciones sobre presuntos cobros millonarios a políticos por exmagistrados de la Corte Suprema, cuando formaban parte de ese tribunal, solo aumentó al constatar que la investigación de estos hechos estaría en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Consciente de tal realidad, el Gobierno decidió ‘colgarle’ al proyecto de acto legislativo que pretende una reforma política un artículo a través del cual vuelve a intentar la creación de un tribunal, o comisión de aforados, que desempeñe esa función. Estaría conformada por cinco miembros, elegidos de ternas que envíen al Congreso las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas que cuenten con acreditación de alta calidad. Esta sería la responsable de investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes, de la Jurisdicción Especial para la Paz y al Fiscal General. Además, contaría con su propio cuerpo técnico de investigación. Es un acierto que la conformen personas no solo de altas calidades, sino externas a los poderes Legislativo y al Judicial.

Es un buen primer paso que demuestra que se está actuando frente a una muy grave crisis, pero requiere cautela y la certeza de que

Y, por más que la Comisión de Acusación haya logrado recientemente un hito histórico al investigar y votar favorablemente la acusación del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt –segundo proceso a cargo de la Comisión que tiene este desenlace después del que terminó en el juicio político al general Gustavo Rojas Pinilla–, sus antecedentes no generan confianza entre los colombianos.



De ahí que la intención del Ejecutivo de crear una nueva instancia genere, cuando menos, ilusión. No solo se trata de una respuesta con un acertado sentido político: la gente necesita saber que ante una crisis tan grave se está haciendo algo para comenzar a conjurarla, sino que apunta también a mermar la sensación de invulnerabilidad que mucho ayuda a que ciertos aforados, esas manzanas podridas, tejan desde sus cargos complejísimas redes de tráfico de influencias, soporte para la posterior comisión de otro tipo de delitos. Esto en un ambiente que poco ayuda: el de la creciente politización de la Rama.



Hay que tener muy presente que es un esfuerzo similar al adelantado en el marco de la fallida reforma de equilibrio de poderes del 2015. Aquella vez se había creado un tribunal similar que no se puso en práctica porque la Corte Constitucional consideró que, además de los vicios de trámite en la aprobación del acto legislativo, este sustituía principios fundamentales de la Constitución al establecer un nuevo órgano y reasignar competencias en materias como investigación, acusación y juzgamiento.

Lograr la aprobación de la reforma con el artículo incluido será el primer desafío para el Gobierno. Luego tendrá que cerciorarse de que lo aprobado no corra la misma suerte. Aspectos jurídicos aparte, es cierto que el momento político actual es muy diferente. Cerrarle el paso sin una argumentación jurídica sólida implicaría gestar, tal vez, la prueba definitiva de que la Rama no tiene voluntad de cambiar.



Estamos ante un primer paso en la dirección correcta. Debe darse, pero a sabiendas de que requiere cautela y con la certeza de que su efectividad depende de que se den muchos más.



editorial@eltiempo.com