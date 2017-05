La ayuda del Tío Sam

04 de mayo 2017 , 01:08 a.m.

Editorial

Una nueva derrota para Donald Trump tuvo lugar en días pasados, después de que en el Congreso estadounidense los líderes de los partidos Republicano y Demócrata se pusieran de acuerdo en una fórmula para evitar un cierre forzado de la administración pública, por motivos presupuestales. Entre las propuestas que naufragaron gracias al clima de colaboración estuvo la solicitud de la Casa Blanca orientada a obtener recursos para comenzar la construcción del muro en la frontera con México.



Por razón de lo sucedido, los enemigos de la iniciativa aplaudieron el desenlace. Y no fueron los únicos, pues Colombia también se benefició del sorpresivo ambiente de cooperación bipartidista que se vio en Washington.



No de otra manera puede calificarse la determinación de incluir una partida por 391 millones de dólares que había sido anunciada en su momento por la administración de Barack Obama y que tiene como propósito apoyar diferentes programas relacionados con el proceso de paz y el desminado. De tal manera, el país recibirá fondos que fortalecerán las estrategias del posconflicto, el desarrollo alternativo y la presencia estatal en áreas remotas, entre otros puntos.



La noticia es positiva porque muestra que en el Capitolio norteamericano sigue habiendo consenso en favor de lo suscrito con las Farc, al igual que un respaldo tangible a las instituciones colombianas. Es importante señalar que la luz verde tuvo lugar, a pesar de los esfuerzos del Centro Democrático orientados a deslegitimar lo conseguido a través de una comunicación dirigida hace poco a los legisladores estadounidenses.



Lo anterior, sin embargo, no garantiza que la plata del Tío Sam seguirá llegando más adelante. Es conocido que Trump quiere recortar de manera sustancial la ayuda externa y desde ya se sabe que el proyecto de presupuesto para el 2018 incluye una disminución sustancial que golpeará al Departamento de Estado. En su momento será necesario presentar argumentos para que el antiguo Plan Colombia logre sobrevivir, pero para ello habrá que esperar unos meses.