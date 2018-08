La 7.ª debe caminar

Desconcierto y preocupación ciudadana causó la noticia de este diario sobre el retraso o, prácticamente, la paralización actual del segundo tramo de la peatonalización de la carrera 7.ª entre la avenida Jiménez y la calle 26 de Bogotá.

No es para menos la reacción, no solo porque, a pesar de que las obras públicas tienen un mal pronóstico de cumplimiento, no se pensaba que pudiera repetirse lo sucedido en el primer trayecto, entre la calle 10.ª y la Jiménez.



Este aún no ha podido ser recibido. Recordemos que también durante su realización enfrentó crisis financieras y hubo multas y prórrogas –como lo recuerda la nota de ayer–. Así que la alcaldía pasada se abstuvo de recibirla a completa satisfacción. Y lo mismo ha hecho la actual, por líos de terminación.



Ahora, según el IDÚ, la firma Peatones Go, encargada del siguiente tramo, no tiene capacidad operativa. Según Yaneth Mantilla, directora del instituto, se adelanta un proceso sancionatorio contra el consorcio. Y, desde luego, buscan salidas, como permitirle tener un nuevo socio que inyecte capital, o que responda la compañía aseguradora, o caducar el contrato.



Lo que sea necesario hay que hacerlo, pero lo indispensable es que el comercio, el peatón, la ciudad misma no acaben pagando siempre los platos rotos de quienes seguramente, por hacerse con un negocio, licitan por lo bajo y luego no pueden cumplir. Lo que sí se sigue construyendo es la mala imagen de que las obras son eternas; de que si esto es en lo pequeño, cómo será en aquellas que pretenden transformar a Bogotá. Cuando lo seguro es que pagan justos por pecadores. Por todo ello, estos trabajos, que deberían ir ya en un 52 por ciento y solo van en el 36 por ciento, tienen que avanzar cuanto antes. Al menos que se ilumine bien el sector.



No puede ser que un tramo que le da un aire amable y atractivo a esa histórica zona, que es para el disfrute de ciudadanos y turistas, siga en interminable construcción.



