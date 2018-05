Irlanda: sí al aborto

El pasado sábado, en Dublín (Irlanda), miles de personas, especialmente jóvenes, festejaban un hecho histórico: en el referéndum celebrado el viernes había ganado ampliamente el Sí, que daba un paso definitivo para la aprobación del aborto.

Al conocerse el resultado de 1’429.981 personas que aprobaban la propuesta, frente a 723.632 que la negaban, hubo júbilo, gritos, aplausos, lágrimas, gratitud a los promotores y homenajes póstumos. Aunque a primera vista no lo parezca, es una votación alta, pues este país es habitado apenas por 4,7 millones de personas. Y es significativa, ya que el 66,4 por ciento desea que se tome esta medida.



Una de las heroínas honradas este fin de semana fue Savita Halappanavar, una joven que había fallecido en el 2012 de septicemia, luego de que se le negara la interrupción del embarazo, lo cual sería la causa de su muerte. Ella era uno de los símbolos de la rebelión de los jóvenes. Por eso, un mural en el centro de la ciudad con su rostro estaba adornado con flores.

Las celebraciones son razonables. No solo porque Irlanda, una nación en gran mayoría católica (se dice que el 78 por ciento practica esta religión), es, junto con Malta, el único país de la Unión Europea que aún sigue prohibiendo el aborto.

Y porque el paso es definitivo. Ahora le corresponde al Parlamento tramitar la propuesta del gobierno que contempla el aborto legal y libre en las primeras 12 semanas de gestación. Luego tendrá que ser autorizado si la vida de la madre corre peligro, o si el feto no puede sobrevivir fuera de cuerpo de ella.



Además, el primer ministro, Leo Varadka, expresó que confiaba en que la nueva ley estaría lista para fin de año. Con esto, unas 3.500 mujeres irlandesas dejarán de salir del país cada año en busca de un aborto que les urge para salvar su vida, y otros centenares dejarán de buscar la clandestinidad, como está ocurriendo. Que es lo que sucede en todos los países donde las mujeres no logran plenos derechos y muchas fallecen en oscuros procedimientos.



