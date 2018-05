Ira contra ‘la Manada’

Ocurrió en las fiestas de San Fermín del 2016 en Pamplona (España). Allí, cinco hombres redujeron a una mujer que, presa del miedo y el desamparo, quedó en absoluta indefensión: entonces la violaron. La agresión incluyó, además del acceso carnal en repetidas ocasiones por cada uno de los involucrados, la grabación de videos que luego se compartieron en el grupo de chat de WhatsApp al que pertenecían los agresores, y llamado ‘la Manada’.

Casi dos años después, cuando se esperaba una actuación ejemplar de la justicia contra los victimarios, buena parte de España quedó perpleja al enterarse de que la Audiencia Provincial de Navarra consideró, la semana pasada, que lo acontecido no fue una violación sino un acto de abuso, por lo que la pena impuesta corresponde a la establecida para ese delito: apenas nueve años. La Fiscalía, por su parte, insistió hasta el final –y con razón– que se había tratado de una violación grupal y que por tal motivo la pena debía ser de 22 años.

La decisión de la Audiencia generó ira. De diversas maneras, incluidas multitudinarias marchas, millones de personas, mujeres y hombres, expresaron su indignación. No entienden y rechazan el argumento del tribunal según el cual no hubo agresión física con fuerza para doblegar la voluntad de la mujer víctima. El que ella, como lo afirmó en la declaración, aterrorizada ante la embestida hubiese optado por no oponer resistencia –pensando en simplemente salvar su vida– no fue para los magistrados motivo para considerar que se trató de una brutal violación. Para muchos, la decisión judicial fue dolorosa prueba de que los avances de décadas recientes no han sido suficientes para marcar la distancia necesaria del machismo, fantasma que por décadas ha acechado a esta sociedad.



Por lo pronto, la Fiscalía apelará el fallo a la espera de que el tribunal encargado de tramitarla demuestre un mayor grado de sintonía con los tiempos que corren.



