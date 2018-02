Incendios anunciados

La selva amazónica lleva varios días consumiéndose entre las llamas. La situación, en cerca de seis áreas, es crítica en Guaviare y la región de La Macarena. Y no solo es de ahora: en menos de cuatro meses, ya han sido impactadas 20.000 hectáreas cerca de San José del Guaviare.

Los incendios denunciados desde la semana pasada han recibido la atención de las Fuerzas Armadas, las entidades de gestión del riesgo, el Ministerio de Ambiente y las autoridades locales. Varios puntos críticos están siendo controlados, por suerte, pero el balance de fondo es que la pérdida de bosque en la Amazonia –en donde se concentra el 70 % de la deforestación en el país– está fuera de control, y sus consecuencias no son regionales, sino que afectan el futuro de Colombia.



Es un hecho grave, pues está en juego un patrimonio ambiental clave para el clima y el agua: el corredor de conectividad entre la Amazonia y los Andes y las áreas cercanas al parque nacional Chiribiquete. Asimismo, la amenaza se cierne sobre la serranía de La Lindosa, que alberga bienes arqueológicos invaluables.

Frenar la deforestación del pulmón del planeta tiene

No nos deben sorprender los incendios: las llamas que hoy consumen la irrecuperable biodiversidad se dan en áreas donde por meses se ha ido perdiendo la cobertura boscosa. Es tradicional en la región que las épocas secas se aprovechen para quemar la selva, pero, con mayor accesibilidad por la salida de las Farc, la llegada de nuevos colonos y la construcción legal e ilegal de carreteras terciaras, la deforestación sucede en zonas mucho más grandes que antes, y, por ende, ahora la región es más vulnerable al fuego incontrolado.



La persistencia de este mal en la puerta amazónica ocurre, entre otras causas, debido al acaparamiento de tierras, que comienza con estas quemas y luego se traduce, dependiendo del caso, en fines de reclamación de títulos y expansión de la ganadería. Un ciclo perverso para la salud del pulmón del planeta.



En este escenario, es casi imposible lograr la meta de llevar a cero la deforestación en la Amazonia para 2020, pero ello no puede dejar inmóviles al Gobierno ni a la ciudadanía ante la tragedia ambiental. Por el contrario, hay que reforzar medidas.



De un lado, se necesita que el aparato judicial actúe de una manera más efectiva. Sin embargo, la crisis emerge por las presiones de posibles nuevas infraestructuras en la región, como la especulación sobre la tierra, que, hacia el futuro, podría ser realinderada para que deje de ser reserva natural.



Es urgente que el Gobierno sea estricto con la reglamentación de la frontera agrícola para que quede claro que estas áreas deforestadas no sacarán provecho de ningún tipo de titulación o incentivos para actividades económicas como la ganadería. La conservación se quedará en el papel si no se generan alternativas de producción sostenible para las comunidades y una lupa clara sobre cómo se está dando la adquisición de tierras.



En todo caso, la Amazonia no se puede feriar. Los incendios deben convocar a todo el orden nacional para su control, pero este mismo foco tiene que mantenerse para medidas de largo plazo sobre ese problema estructural y silencioso que está extinguiendo las selvas colombianas: la deforestación.