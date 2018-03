Hay que dar el salto

Ayer comenzó a operar en Bogotá la nueva tecnología que pretende dar el salto entre el obsoleto taxímetro y las plataformas digitales para la prestación del servicio de taxis. El principal beneficio de estas, según las autoridades del ramo, es que el usuario podrá conocer con antelación el recorrido y el costo de la carrera, lo cual redundará en un mejor entendimiento entre conductor y pasajero. También será más seguro, pues la persona tendrá a disposición la información de quien conduce el taxi –que será monitoreado vía un registro de conductores– y calificar el servicio al final del recorrido.

La Alcaldía Mayor lo llama pomposamente ‘taxis inteligentes’. Exagerado o no, lo cierto es que se trata de una disposición que hay que alentar si con ello se contribuye a la prestación de un mejor servicio. En la capital operan cerca de 50.000 taxis afiliados a más de 40 empresas que mantienen una lucha frontal contra aplicaciones tipo Uber. Por eso no se entiende que algunas se opongan a una modernización que hace rato debió darse.



En este caso, no se trata de que a los taxistas les guste o no la medida o comulguen o no con las aplicaciones digitales, sino de que sea el cliente quien se sienta más satisfecho con ellas. Eso no admite discusión en estos tiempos y sí representa un gran paso en aras de mejorar un oficio que suele ser calificado en duros términos por los usuarios.



El éxito de la medida, que entre otras cosas resulta ser la mejor fórmula para competirles a plataformas foráneas, dependerá de que dé plenas garantías a las partes, que genere la suficiente confianza para adoptarla en forma rápida y eficaz y que, sobre todo, contribuya a bajar la tensión alrededor de un servicio que no tiene por qué seguir siendo campo de batalla entre unos y otros.



En este caso, y parodiando uno de los reclamos centrales de la gente, sí vale la pena que todos vayan para el mismo lado.



EDITORIAL

