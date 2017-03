Hacinamiento vehicular

Es viejo el calvario que en Bogotá deben enfrentar quienes tienen la mala suerte de que su vehículo sea inmovilizado por la Policía de Tránsito y llevado a los patios de Álamos. El costo, aparte del económico, pues se deben pagar las grúas y los patios, es también en tiempo y en engorrosos y estresantes trámites, distantes unos de otros, por demás.

Eso, más o menos, se sabe y ha sido motivo de eternas quejas y discusiones. Pero ahora, según informaciones de Citynoticias y este diario, tal viacrucis tiene otras largas estaciones que hacen más tortuoso el procedimiento. Resulta que hay un trancón de hasta 8 horas para la entrada de las grúas con los vehículos a los mencionados patios, porque están a tope. Como en el sistema carcelario, también en los carros hay hacinamiento. ¡Quién lo creyera!

Los conductores tienen que esperar más de ocho horas para que sus carros inmovilizados sean recibidos. Foto: Camilo Cruz / Citynoticias

Y no se trata de unos pocos. Según informó la Secretaría de Movilidad en un comunicado, cada día, en promedio, se inmovilizan por diversos motivos 260 carros. Viendo esto, aunque es muy alta, no suena tan escandalosa como debería la cifra de 13.046 automotores que reposan allí. Sin contar con que junto con los de Fontibón, a donde van a parar los de servicio público, hay 33.300.



Este no es un problema menor. Desde luego que los primeros culpables son, en su gran mayoría, los ciudadanos, ya que su deber primordial es no infringir las normas. No se quita tal cual atropello, pero a los patios llegan los autos y motos de los infractores y los que se ven involucrados en accidentes.



Se necesita autoridad, claro está. Pero no está bien que resulte tan agobiante un procedimiento administrativo como este. Algo tiene que hacer el Distrito. Allí, en los patios, hay miles de carros cuyos propietarios han decidido no reclamarlos, y urge buscarle una salida a esta situación. Y a lo mejor, revaluar cuándo en realidad se tiene que aplicar la inmovilización, o si es suficiente sanción el comparendo. Que, en un mundo tecnificado, debe ser de fácil y pronto cobro. O, a lo mejor, tendremos que llegar a que también los carros tengan garaje por cárcel.



