Fatalidad en dos ruedas

El año que termina deja, entre muchas otras improntas, una cifra que desconsuela: los motociclistas fallecidos en incidentes de tránsito en Bogotá podrían llegar a 200, esto es, 50 por ciento más que el año pasado. Solo ayer, en otro hecho lamentable, una persona murió al estrellarse su moto contra un vehículo particular.



El propio Secretario de Movilidad reconoce que este fue el tema que nubló su gestión a la hora de los balances. Más allá de los innumerables problemas que aquejan a la capital, el de la pérdida de vidas humanas a causa de riñas, colados en TransMilenio o este de los motociclistas, es el que mayormente debería preocupar a las autoridades y al mismo gremio. Estamos hablando de que cada dos días, en promedio, se presenta una muerte violenta que involucra a un conductor de este medio de transporte.



Y angustia aún más saber que el número de motos sigue aumentando, y lo seguirá haciendo. Es inevitable. Por las calles de la ciudad ya circulan cerca de 500.000 de ellas, lo que acentúa las posibilidades de accidentes con consecuencias fatales.



La falta de pericia que exhiben 7 de cada 10 motociclistas, imprudencia a la hora de manejar y un conflicto permanente con conductores de otros vehículos son los desencadenantes de dicha fatalidad. Como quien dice, la ausencia de normas más estrictas y fenómenos de intolerancia están cobrando la vida de personas que no deberían morir en la calle por motivos absolutamente prevenibles.



Es cierto: urge un endurecimiento de los requisitos que se les exigen a los motociclistas, las circunstancias así lo demuestran, pero también es perentoria una nueva cultura en materia de seguridad vial ante la tozuda realidad. Más gente está usando motocicletas para su vida diaria y su trabajo, y, por tanto, más esfuerzos deberían hacerse para garantizar la sana convivencia en calles y avenidas.



Y ello involucra a propietarios de motos, a empresarios del sector, a las autoridades del ramo, a ciclistas y peatones. Todos somos responsables, los accidentes en la vía no suceden solos, se provocan.



