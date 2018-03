Falta mucho trecho

08 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Una lectura optimista de la situación laboral de las mujeres en Colombia, según el estudio elaborado por los investigadores Jaime Tenjo y Luisa Fernanda Bernat, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, muestra considerables avances en los últimos diez años.

Es verdad; conforme a los datos del trabajo académico, son menos las horas semanales trabajadas frente a lo que ocurría hace una década –aunque esto a veces conduce a menor remuneración–, y hay avances en la posibilidad de que una mujer acceda a un trabajo formal con todas las de la ley. Es necesario reconocer que, como sucede con todas las transformaciones sociales, los progresos en esta materia no suelen ocurrir de un día para otro, incluso, de una década para otra, lo que no impide buscar maneras de acelerar el paso.



A su vez, una lectura pesimista, de aquellas que prefieren observar que el vaso está medio vacío, se detendría en que persiste la brecha salarial, en que ellas deben estudiar más y estamos todavía lejos de que las actividades enmarcadas en la economía del cuidado sean mejor retribuidas.



Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, hay que recordar la importancia de seguir avanzando en esta senda y, más aun, de encontrar fórmulas audaces que permitan que pronto desaparezca una odiosa desigualdad, sencillamente inaceptable a estas alturas de la historia de la humanidad. Es vergonzoso que aún sean muchos los casos de discriminación y acoso laboral hacia mujeres embarazadas, tal y como lo mostró un especial elaborado por este diario. Allí se recogen varios y muy impactantes testimonios de mujeres en estado de gestación que han sido víctimas de tratos denigrantes de sus superiores.

Así mismo, lo planteado sobre la economía del cuidado es de gran relevancia. Como lo resaltan los autores del estudio, es hora de que guarderías y jardines infantiles amplíen sus horarios de acuerdo con las reales necesidades de las madres trabajadoras.



En esta misma línea, urge repensar la forma como se valoran una serie de tareas, la mayoría ligadas a la maternidad. Estas han sido históricamente relegadas a planos secundarios. Pero los tiempos han cambiado: hoy, la ciencia ha demostrado suficientemente que del cuidado y el amor que los seres humanos reciben en sus primeros años de vida depende, en gran medida, no solo la salud física y emocional del individuo, sino la de todo el colectivo social. De ahí el llamado a fórmulas audaces para que el aumento necesario en la participación de la mujer en el mercado laboral no conduzca, a su vez, a un incremento en las cargas que sobre ellas recaen. Al contrario, tal escenario debería darse a partir de una nueva valoración de los roles que desempeña, incluidos aquellos de la esfera privada.



Se trata, en últimas, de trabajar por una inclusión con todas las letras y en todos los campos. Así, mientras los términos en los cuales se dé este avance pueden ser materia de discusión, sí debe estar claro lo que no es admisible. Y aquí sobresale el rechazo a todo tipo de violencia contra ellas, claro, y a que el goce de sus derechos y el acceso a la autonomía terminen convertidos en armas de doble filo.



