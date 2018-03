Fabián Puerta es campeón

03 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Podría el país acostumbrarse a ser tierra de ciclistas y a las buenas noticias que protagonizan los llamados ‘escarabajos’ colombianos en las pistas y en las carreteras del mundo, pero cada victoria de los nuestros sigue estremeciendo a esta sociedad que se parece mucho más de lo que se cree a esos deportistas trabajadores, madrugadores y corajudos. Desde los días de gloria de Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez hasta hoy hemos ido llenándonos de imágenes reparadoras –Lucho Herrera levantando los brazos en el Alpe d’Huez y coronándose campeón de la Vuelta a España, como Nairo Quintana; Fabio Parra peleándose el Tour de Francia de 1988, entre numerosos grandes momentos– que son prueba de una entereza que es una declaración de principios.

El turno es ahora para el pedalista antioqueño Fabián Puerta. Que luego de dos subcampeonatos, en 2014 y 2017, este jueves se impuso –y se llevó la icónica camiseta arcoíris– en la prueba de keirin del Mundial de Pista de Apeldoorn (Holanda). Puerta, un valiente corredor de 26 años que ha sido apodado ‘Chispas’ desde que era un niño incapaz de quedarse quieto, que es conocido por su vocación de trabajar duro y por la timidez, llevó a cabo una carrera fuerte e inteligente en la que se mantuvo a la rueda del japonés Kawabata y el alemán Levi hasta la última vuelta. Puerta es, no cabe duda, uno de los grandes velocistas del mundo. Y lo que acaba de hacer en Holanda es la prueba.



Meritorio a más no poder. Tuvo el apoyo de sus padres no obstante la escasez en la que vivía la familia en aquellos tiempos. Trabajó en lo que tuvo que trabajar, luchó lo que tuvo que luchar, hasta dedicarse al ciclomontañismo. Sufrió varias caídas allí, en esas pistas sinuosas y enlodadas, antes de empezar a ganar y a hacerse un nombre en el competido lote de los grandes corredores colombianos. Hoy es un campeón mundial con los pies en la tierra, que tiene claro que lleva en el ciclismo toda la vida, pero cuya carrera está apenas comenzando. Sobre todo, es un ejemplo.



