Esto no es un juego

Aunque parezca cíclico –una razón mayor para estar preparados–, no deja de ser un hecho preocupante la cercanía del primer pico epidemiológico de infecciones respiratorias agudas (IRA), previsto para el periodo marzo-abril.

El país debe entender de una vez por todas que las infecciones respiratorias son, por encima de otras, las que, de lejos, causan más enfermedad y muerte en todas las edades y poblaciones. Mucho más ahora, cuando en Estados Unidos la gripa estacional ha triplicado sus casos en comparación con los periodos más recientes y amenaza con ser la peor de los últimos 30 años, con la puesta en escena de la cepa H3N2 del virus de la influenza.



Y esa no es la única amenaza de fácil importación, pues en el sur de Colombia existe un riesgo latente ante los casos crecientes de AH1N1 en Ecuador.



Si bien en Colombia los casos de IRA todavía pueden contarse dentro de un rango similar al de los dos años precedentes, con 621.574 registros en lo corrido del 2018, lo cierto es que la circulación de virus conocidos, como el sincitial, el adenovirus, el mismo AH1N1 y el AH3, dadas las condiciones vistas en otros países, exige todas las alertas y diligencia de las entidades de salud.

No hay excusas. Estamos avisados. Las campañas de prevención deben desplegarse

de manera inmediata,

a todo nivel. FACEBOOK

TWITTER

Y no es para menos si se tiene en cuenta la negligencia de aseguradoras y hospitales con unidades de cuidados intensivos que –según informa el Instituto Nacional de Salud (INS)– han dejado de lado o parecen ignorar su responsabilidad, en el marco de los beneficios del sistema de salud, de tipificar de manera rutinaria los tipos de virus que afectan a sus pacientes o les han causado la muerte.



Dicho de otra forma: las mencionadas entidades no incluyen en los exámenes obligatorios para estos enfermos las pruebas que permitan hacer un diagnóstico específico, no obstante estar cubiertos por el sistema de salud, según la circular 0027 del 23 de julio del 2017, del INS.



Esta falta es gravísima y, a la larga, puede ser una falla epidemiológica muy complicada porque con esto se impide saber en realidad cuáles son los agentes de mayor impacto en la salud de los colombianos, para así desplegar las alertas y medidas específicas. A la anterior grieta se suma que muchas secretarías de Salud, responsables del bienestar colectivo de la población, son muy frágiles en las medidas de atención preventivas.



No se trata, de ningún modo, de crear falsas alarmas ni pánico sanitario. Para nada. Más bien, de insistir en que es un asunto serio y aún se está a tiempo para que los responsables se pongan en la labor que les corresponde y no en tareas reactivas, como siempre ocurre.



Las campañas de prevención deben desplegarse de manera inmediata, y esto tiene que ser a todo nivel, con las recomendaciones del uso de tapabocas, de la consulta ante signos, del lavado de manos y de la vacunación de la población susceptible de contagio.



No hay excusas. Estamos avisados. Lo que está sucediendo en otros países nos debe advertir de que esto no es un juego ni una cantaleta.



editorial@eltiempo.com