Escuchar para prevenir

Es un paso en la dirección correcta la nueva estrategia del Ministerio del Interior para afrontar el desafío que representa el aumento del consumo de drogas en el país, en particular entre los jóvenes. Se trata de centros de escucha, lugares para establecer un contacto humano de primera mano con los habitantes de un territorio para ofrecer orientación y acompañamiento y, al mismo tiempo, conocer mejor qué es lo que lleva a las personas a refugiarse en el consumo. Se inspiran en experiencias exitosas de la Iglesia católica, así como de algunas administraciones locales en el país.

Y es que, según un informe de los ministerios de Justicia y de Salud, uno de cada seis jóvenes entre los grados séptimo y once ya ha consumido sustancias de este tipo. Es claro, también, como lo ha advertido el Fiscal General, que la venta al menudeo en los centros urbanos es un negocio cada vez más rentable para los narcotraficantes, incluso más que la venta al exterior.



Se trata de una buena estrategia porque le apunta a la raíz del problema. Esta, muchas veces no tiene que ver con las redes del crimen organizado sino con la fractura del tejido social. Luego, cuando los jóvenes caen en el uso de esas sustancias, ahí sí entran a jugar los emporios criminales, pero el primer eslabón de la cadena suele tener que ver con serios problemas en la convivencia social y familiar. Uno de estos pasa justamente por la escucha: por no tener otra persona con la cual compartir los ires y venires de la existencia.



Esta decisión acertada, y que debería convertirse en una política a la que se le dé continuidad, sirve para recordar lo importante que es complementar las acciones coercitivas con estas cuyo enfoque está, reiteramos, en la prevención, gracias a un enfoque humano que entiende y asume que este problema es también uno de salud pública y, aspecto crucial, de carencias emocionales y afectivas.



