Elogio de Sergio Ramírez

26 de abril 2018 , 12:00 a.m.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez acaba de recibir el Premio Cervantes, a los 75 años, por una extensa obra plena de hallazgos humanos y de sensibilidad política, pero la verdad es que desde hace varias décadas ha sido común en Colombia ver su nombre en los anaqueles de las librerías y en las páginas de EL TIEMPO.

En agosto de 1990, cuando aquí se lo conocía sobre todo como un narrador de peso que había terminado de vicepresidente del primer gobierno del sandinista Daniel Ortega, Ramírez vino a Bogotá a revisar los libretos de una serie de televisión de RTI –transmitida luego en la prestigiosa franja del 'Cuento del domingo'– basada en su novela negra 'Castigo divino'. Desde entonces, mientras él retomaba, a pesar de los intentos de censura, la carrera literaria que acaba de ser premiada, su nombre ha sido pronunciado con respeto por los lectores colombianos y del mundo.

Ramírez ha recibido decenas de premios durante su larga carrera por una obra que hoy es la suma de 48 libros. Ha narrado las luchas de su país, con humor y pulso de poeta y con espíritu de historiador, en volúmenes monumentales como 'Un baile de máscaras'; 'Margarita, está linda la mar'; 'Adiós, muchachos'; 'Sombras nada más' y 'El cielo llora por mí'. Y en todos ha dejado entrever, libre siempre de la tentación panfletaria, la compasión y la defensa de la libertad, que son el origen de sus dos vocaciones: la literatura y la política. Pero sí que ha sido claro el mapa de su obra –y su empeño en reivindicar una identidad nicaragüense a partir de Rubén Darío– en estos días del Premio Cervantes.



Cada vez más lejos de Ortega, a quien ha llegado a describir como un aspirante a Putin, el formidable escritor ha dedicado su Cervantes a “la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia”. No podía ser de otra manera. No hay uno solo de sus libros que no sea un fino tejido literario, una crítica a las tiranías y una reivindicación de la humanidad de su pueblo.



