El país, con su policía

Entre todos los desafíos que afronta el país, el del terrorismo –salvo por algunos episodios– parecía, por fortuna, estar cada vez más abajo en la lista de prioridades. Los colombianos vivían un alivio, especialmente frente al terrorismo urbano.

Lo ocurrido este fin de semana: tres ataques a instalaciones policiales en el Caribe –una estación en Barranquilla, un CAI en Soledad y otra subestación en Santa Rosa, Bolívar, que incluyó un posterior hostigamiento–, que dejan hasta el momento siete policías muertos y más de 50 heridos entre uniformados y civiles, revive, por desgracia, las más traumáticas páginas de nuestra historia.



Estos execrables y cobardes hechos, que obligan a un mensaje contundente a sus autores respecto a que esta sociedad, como lo afirmó el sábado el presidente Juan Manuel Santos, no se dejará doblegar por el terror, muestran que todavía hay insensatos dispuestos a usar el arma del terrorismo –entre las más viles en el repertorio de herramientas para sembrar miedo que ha ido conformando la humanidad– en función de sus oscuros propósitos.



Y a diferencia de otras ocasiones, en las que desde el primer momento se tenía más o menos claro qué pretendían los autores, esta vez no es así. Aunque persisten numerosos actores generadores de violencia, lo cierto es que aún no hay claridad plena en el momento de escribir estas líneas. Pero que hayan sido tres los ataques, en una misma región y contra el mismo blanco, deja ver que detrás hay algo más que una retaliación.



Hay hipótesis que –según fuentes de la Fiscalía– apuntan al Eln, además por la similitud del tipo de explosivo usado en el ataque a la estación del barrio San José, en la capital del Atlántico, con el utilizado hace un año en el ataque con explosivos cerca de la plaza de toros de Bogotá, que cobró la vida de un patrullero del Esmad. Las autoridades también acumulaban evidencias que apuntaban a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Un sospechoso del atentado en Barranquilla, Cristian Bellón Giraldo, fue detenido horas después. Su audiencia de legalización de captura será este lunes y se espera que sea el primer paso para tener una idea clara de lo ocurrido y sus responsables.



Pronto habrá certeza. Pero ante circunstancias dolorosas como esta, no queda sino rodear a las autoridades. El país debe estar unido, sin distingos partidistas, ante criminales que nos amenazan a todos. Es fundamental la confianza en las autoridades, tanto en su labor de esclarecimiento de los hechos como de protección a la ciudadanía, que, con razón, siente zozobra. No puede haber margen alguno de duda en relación con los pasos que estas den para hallar y castigar a los responsables. A diferencia de otras épocas, esta vez puede ser mayor la tentación para algunos de extraer réditos políticos de hechos tan dolorosos. Sería absurdo. Y contundente debería ser la sanción social frente a este tipo de comportamientos.



Por último, los terroristas deben tener la absoluta certeza de que siempre, en cualquier momento y circunstancia, hechos así son un ataque aleve contra la sociedad entera. Por eso mismo, su causa –si es que la hay, o lo que sea que pretendan– ya es objeto del repudio general, el mismo que ya cayó sobre su insensible sevicia.



editorial@eltiempo.com