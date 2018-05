El nuevo socio del club

Cuando hace siete años Colombia inició formalmente su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), no faltaron las voces que ponían en duda que el país pudiera ingresar al denominado club de las buenas prácticas. A fin de cuentas, algunos de nuestros indicadores nos ubicaban a buena distancia de los de aquellos socios existentes, dentro de los que están las naciones más ricas del planeta.

Sin embargo, la persistencia rinde frutos. No de otra manera se puede interpretar el acto que tendrá lugar hoy en París, cuando el presidente Santos firme los documentos que, una vez sucedida la debida ratificación en el Congreso, nos convertirán en el miembro número 37 de ese esquema.



El camino para llegar a este punto no fue fácil. Uno a uno, tuvimos que sortear el examen que se nos hizo en 23 comités temáticos, que revisaron desde la legislación laboral hasta los desafíos en materia de tecnologías de la información, pasando por la política macroeconómica o agrícola, entre otros.



En más de una oportunidad se recibieron sugerencias que se tradujeron en cambios, como la salida paulatina de los ministros de las juntas directivas de empresas en las cuales el Estado cuenta con una participación accionaria, siendo remplazados por funcionarios técnicos o personas independientes. Particularmente complejo acabó siendo el último escollo, el comercio, pues Estados Unidos impulsó sus intereses individuales en un espacio de negociación multilateral.

Afortunadamente, los sinsabores quedaron atrás y ahora el desafío consiste en aprovechar el conocimiento acumulado en la Ocde a lo largo de más de medio siglo, para mejorar la calidad de las políticas públicas vigentes en Colombia. Siempre se podrá decir que aquí hay un sesgo ideológico subyacente, pues el modelo que se sigue es el de la democracia liberal, que es el que impera en occidente.



Pero esa es una aproximación simplista, pues lo que funciona es la manera pragmática de atacar problemas comunes e identificar cuáles remedios sirven y cuáles no. Aunque cada país es libre de adaptar las recetas a su realidad, lo importante es usar las experiencias de los demás para construir una sociedad más incluyente, a sabiendas de que la desigualdad es un pésimo negocio. En lo que atañe a la economía, el énfasis es desarrollar los conceptos de productividad y competitividad, los cuales nos permitirían crecer más rápido y generar empleos formales y bien remunerados.



Todo lo anterior no se da por generación espontánea. El ingreso a la Ocde es un reconocimiento al trabajo juicioso de estos últimos años, aunque no garantiza el resultado. Por tal motivo, es deber de los próximos gobiernos usar las herramientas de análisis y los estudios temáticos para mejorar las reglas de juego en múltiples áreas. El sistema tributario o la lucha contra la corrupción son apenas un par de ejemplos de aspectos en los que podemos avanzar.



No obstante, siempre puede suceder que nos crucemos de brazos y desaprovechemos la oportunidad. Esperemos que no sea así y entendamos que no hay que reinventar la rueda, sino aprender de quien ya la construyó. Si ese llega a ser el caso, el trabajo que nos permitió entrar a la Ocde habrá valido la pena.



