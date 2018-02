El ‘narcojet’ que nadie vio

El Dorado es uno de los aeropuertos más custodiados de América Latina. Por eso resulta desconcertante que ninguna autoridad civil o de policía haya sospechado de la llegada de un avión de 60 millones de dólares con extranjeros de tres nacionalidades, que salieron 24 horas después con 500 kilos de cocaína rumbo a Londres.

Si bien los detalles del narcoenvío, que ha revelado EL TIEMPO, dejan en evidencia el ingenio de redes transnacionales de coca, también muestra la fragilidad del puerto aéreo. Los voceros de Central Chárter S. A., la empresa colombiana dueña del hangar en donde pernoctó el ‘narcojet’, así lo admiten. Aseguran que la requisa de este tipo de vuelos es aleatoria y que, en este caso, la Policía informó que no sería revisada su carga. Y nadie vio sospechoso que apareciera un supuesto policía, en un carro particular, y diera el visto bueno a 15 maletas repletas de coca, tasada en 50 millones de libras.



¿Cuántos vuelos de este tipo salen a diario por El Dorado y por hangares privados sin que nadie pregunte o vea nada? ¿No bastaría con un escáner para detectar estas panelas que estaban a la vista, y para aliviar el volumen de requisas que reposa sobre la Policía Antinarcóticos?



El país espera que alguien salga a responder y a explicar por qué, de nuevo, tuvimos que esperar a que una autoridad extranjera, esta vez Scotland Yard, revelara qué está pasado en nuestro aeropuerto insignia. A finales de noviembre, la Unidad Investigativa de este diario ya había alertado sobre esta modalidad de envíos, por vuelos chárter, que inundan de coca a Europa. Pero no pasó nada, a pesar de que esta clase de noticias –que han mojado titulares en Inglaterra, Alemania, España y Francia– golpean la imagen de un país que intenta quitarse el inri del narcotráfico.



La DEA, la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos ya están rastreando a los responsables. Pero empresas privadas y el concesionario aeroportuario deben contribuir con medidas para que esto no vuelva a ocurrir.



