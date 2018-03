El hombre de ‘El Sistema’

Quedan pocos hombres como el músico venezolano José Antonio Abreu. Este maestro de varias generaciones murió a los 78 años el sábado pasado luego de recibir las más grandes distinciones de su campo, de presidir el Consejo Nacional de Cultura durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de conformar, junto con los grandes intelectuales de su país, un bloque de artistas interesados en el futuro de su patria.

Abreu fue un visionario. Y, aunque podría haberse visto a sí mismo como el niño de Valera que aprendió a tocar música clásica en Caracas, como el economista que dio clases en la Universidad Católica Andrés Bello, el ministro de Cultura que vestía pesados abrigos de lana o el cómplice en política del escritor Arturo Uslar Pietri, siempre pensó en ‘El Sistema’ como en la obra de su vida, la razón por la que pasó por este mundo: una red de coros y de orquestas juveniles –‘núcleos’– que desde 1975 han transformado cerca de 500.000 familias que podrían haberse quedado atrapadas en sus dramas sociales.



‘El Sistema’ atravesó la historia reciente de Venezuela hasta llegar a los días del chavismo –que siguió financiándolo–, sin caer en las trampas políticas de turno. Abreu quería sacar a los niños de la pobreza y de los vicios de las calles por las vías de la música. Quería que su país no tuviera orquestas que envidiar. Y no hay duda de que lo consiguió.



La Academia Sueca de Música le dio el premio Polar en 2009, entre muchas cosas más, por mostrar “lo que es posible cuando la música se vuelve el terreno en común y la vida cotidiana de la gente”. Al enterarse de la noticia de su muerte, el director de orquesta Gustavo Dudamel, su discípulo más conocido en el mundo, declaró: “Soy lo que soy gracias a la generosidad, a la humanidad, a la visión del maestro Abreu: me siento un privilegiado por haber compartido la vida al lado de un hombre de su altura”.



Cuando pasa por el mundo un hombre como José Abreu, no queda más alternativa que recordarlo.



EDITORIAL

