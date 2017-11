El ejemplo de Corinto

La ola invernal, normal en el final de año, se hizo sentir con fuerza en el Cauca. Una creciente del río La Paila causó estragos en Corinto: tres personas murieron, hay 18 más desaparecidas, 22 casas fueron arrasadas, así como dos colegios, y 243 familias resultaron afectadas, pertenecientes a 30 cuadras del casco urbano del municipio y a nueve veredas. Se reportaron también daños en el sistema de alcantarillado y en la bocatoma del acueducto.

Es, por supuesto, un hecho lamentable que obliga a enviar un mensaje de solidaridad a todos los afectados. Dicho esto, hay que reconocer y aplaudir que la manera como la comunidad afrontó el suceso fue la correcta y así se salvaron cientos de vidas.



Y es que en más de una ocasión, después de una tragedia, las reacciones suelen ser de lamento por no haber podido reaccionar a tiempo. Esta vez, por fortuna, el 80 por ciento de los habitantes del municipio evacuaron de forma oportuna. Una llamada desde una vereda ‘río arriba’ fue atendida y, en cuestión de minutos, miles de personas se desplazaron a lugares seguros.



Es reconfortante ver que los moradores de este territorio obraron con acierto. Se trata de una lección de la que muchas otras regiones del país, sobre todo las que están ubicadas en lugares cuyo nivel de riesgo aumenta en estos días como consecuencia de las lluvias, deben tomar atenta nota: hay que hacer énfasis en que aquí no solo funcionaron las alertas tempranas, sino que existe en la comunidad un tejido social –confianza, acuerdos mínimos– que facilita la puesta en marcha de los mencionados protocolos.



Queda esperar que las ayudas lleguen a tiempo y que Corinto pueda sobreponerse a la tragedia. Y recordar que la siguiente tarea es la de analizar lo sucedido, para extraer lecciones. En particular, reubicar las edificaciones que estén en zonas expuestas a sufrir los rigores de una nueva avalancha, de tal manera que los daños materiales no sean tantos como en esta ocasión. Por lo demostrado el martes, hay razones para ser optimistas.



