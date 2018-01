El banderazo a la JEP

El arranque formal de la Jurisdicción Especial para la Paz el lunes pasado, con la posesión ante el Presidente de la República de 30 de sus magistrados y del jefe de la Unidad de Investigación y Acusación, es el banderazo para uno de los grandes retos del posconflicto: hacer justicia para los miles de víctimas de la guerra en Colombia.

Se trata del segundo experimento de justicia transicional en el país –el primero fue Justicia y Paz, la jurisdicción que juzgó a los paramilitares desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe–, y, hay que decirlo, los magistrados y el órgano investigador parten con un obstáculo adicional: demostrar que este es un ejercicio de justicia para lograr la plena reconciliación de los colombianos y no, como lo han sostenido los sectores contrarios al acuerdo de paz, una instancia de retaliación en la que las garantías para agentes del Estado y civiles responsables de hechos del conflicto no serían las mismas que las de los miembros de las Farc desmovilizados.



Para que ese aparato empiece a andar se requieren aún varios pasos importantes. El Congreso debe expedir el Código de Procedimiento de la Justicia Especial, y el reto de aprobar la norma no es menor en plenos meses de campaña. El Gobierno debe aplicarse a fondo para que esta norma se expida cuanto antes, y los parlamentarios tienen el deber de legislar frente a los temas urgentes del país; y, claramente, hacer justicia para las víctimas es uno de esos asuntos ineludibles.



La JEP tiene que mirarse en el espejo de Justicia y Paz y trabajar para evitar los graves problemas que tuvo esa jurisdicción, pero también, copiar las buenas prácticas. Es un hecho que las condenas para los grandes jefes ‘paras’ se tardaron casi una década en aparecer, dada la cantidad de actos criminales perpetrados por esos grupos. También, que la entrega de las fortunas ilegales para el Fondo de Reparación de las Víctimas fue, cuando menos, precaria.



Y ni hablar del tenebroso negocio del llamado ‘cartel de falsos testigos’. Pero asimismo, gracias a las confesiones de los ‘paras’ se conocieron los alcances de ese cáncer para la democracia colombiana que representó la macabra alianza conocida como ‘parapolítica’. No menos valioso es el hecho de que, con la ayuda de los desmovilizados, la Fiscalía logró ubicar los cuerpos de más de 5.000 desaparecidos que estaban en fosas clandestinas.



Las Farc tienen también un desafío histórico. Tras dar el paso de negociar la paz, ahora le deben cumplir a la justicia. No solo con la entrega de las enormes fortunas amasadas en la guerra, sino haciendo plena verdad sobre sus crímenes, ubicación de desaparecidos, desmonte del narcotráfico e identificación de quienes fueron claves para su aparato de guerra.



Esas son las condiciones impuestas por el país para la entrega de penas alternativas y beneficios como la participación en política, a pesar de sus viejas deudas con la justicia. Y aquí surge una prueba ácida para la JEP: detectar y castigar ‘conejos’ a la paz. Y, sobre todo, que haya justicia, verdad y reparación. Esa es la clave para que haya paz verdadera.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com