El ‘atentado’ a Maduro

Muchas son las dudas que quedan sobre lo sucedido el sábado en Caracas durante la parada por los 81 años de la Guardia Nacional. Según la versión oficial, dos drones explotaron en un atentado contra el presidente Maduro, los autores materiales fueron detenidos en “flagrancia” y los autores intelectuales hay que buscarlos en “la ultraderecha” de Bogotá y Miami.

Sin embargo, un desconocido grupo, autodenominado Soldados de Franelas, se atribuyó el supuesto ataque, y autoridades no descartan que tenga relación con Óscar Pérez, el policía rebelde ejecutado en enero, no obstante su rendición.



No había pasado mucho tiempo desde que fue evacuado de la tarima y la investigación apenas si arrancaba, y ya un Maduro desorientado culpaba al saliente presidente Santos en una delirante alocución en la que dejó clara su obsesión por responsabilizar a Colombia de todo lo malo que ocurre en su país. Santos le respondió que estaba haciendo cosas mucho más importantes: bautizar a su nieta.

Los efectivos que salieron despavoridos corriendo de la parada militar en lugar de proteger al líder de la revolución ya deben de ir llegando a Cúcuta, se burlaban ayer en un famoso portal satírico venezolano.



Más allá de que se compruebe si fue un atentado o no –de lo cual quizás jamás nos enteraremos, pues la fecha ya empezará a formar parte del relato épico de la revolución–, desde estas páginas hemos insistido en que la salida de la pavorosa crisis venezolana no implica soluciones violentas, ni intervenciones militares ni mucho menos magnicidios. La democracia tiene sus herramientas, y a través de un diálogo honesto se podría maniobrar en una situación que el mismo Maduro ha calificado de “fracaso de todos los modelos productivos propuestos”.



Por ahora, el incidente es una perfecta cortina de humo para poner a hablar a los venezolanos de otra cosa y no de la inflación de un millón por ciento ni de lo inútil de quitarle cinco ceros al bolívar. Como si eso calmara el hambre o paliara la miseria de uno de los países más ‘ricos’ del mundo.



