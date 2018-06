El arranque de las obras

El tren de obras en el que ha entrado Bogotá tiene pocos antecedentes. Y no hablamos de proyectos ambiciosos y costosos como el metro o el corredor ambiental en los cerros orientales, que no verá la luz en esta administración. Nos referimos a esas 942 intervenciones que ya se ejecutan en todos los rincones de la capital y seguramente no generan tanta atención ni tanta tensión como las primeras.

Por tanto, no es gratuito el título de que ‘Bogotá está en obra’: puentes, vías, parques, canchas, colegios, jardines, andenes, cables, centros de salud, mobiliario, cinemateca, zonas peatonales, ciclorrutas forman parte de esa revolución urbanística que vive la ciudad y, además de traer cambios, jalona la economía y crea empleos.



Si a lo anterior se suman las nuevas troncales, el metro, la descontaminación del río y un cable que se proyecta en el norte, solo cabe concluir que el alcalde Enrique Peñalosa, el hombre más impopular en las encuestas, al que muchos tildan de soberbio, está resultando ser el más prolífico de los últimos tiempos, superando incluso sus propias ejecutorias del primer gobierno, hace ya quince años.



Muchas de sus apuestas son objeto de agudas polémicas, como el TransMilenio por la 7.ª o su intención de hacer un desarrollo urbanístico en la reserva Van der Hammen. Le critican hasta los reconocimientos internacionales como planificador urbano. Y pueda que no sea moneda de oro para muchos, especialmente porque temas como movilidad o inseguridad le siguen pasando cuentas de cobro. Pero hay que reconocerle su capacidad de trabajo y el equipo del que se ha rodeado para sacar adelante tales iniciativas.



Hacer una ciudad a la medida de cada quien resulta imposible. Hacer una que conjugue intereses disímiles, difícil. Pero proyectar una capital de la que puedan sentirse orgullosas futuras generaciones y con obras de beneficio común que generen mayor equidad es algo que merece una oportunidad, y esa hay que dársela a Peñalosa y su gente.



