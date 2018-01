Los hechos de Rosales

De la natural consternación que ha suscitado el caso de la mujer embarazada y baleada para hurtarle su vehículo dentro del edificio que habita se ha pasado también a una comprensible ola de indignación ciudadana. No solo por la gravedad del caso, sino porque forma parte de una seguidilla de hechos violentos ocurridos en los últimos meses en el barrio Rosales, en Chapinero, un exclusivo sector del norte de Bogotá que solía estar más protegido de lo habitual.

Una vez conocido el caso, comenzaron a circular videos que mostraban la manera como se han cometido algunos asaltos, especialmente en la noche. Hay uno en particular que aterra, pues involucra a tres motociclistas y el conductor de un vehículo, quienes, en un trabajo coordinado, acechan a su víctima, la siguen hasta su residencia y penetran en la edificación para someterla. Los delincuentes van tras los carros, pero se sabe de asaltos a casas y apartamentos, lo mismo que de atracos a personas en la calle.



Todo ello derivó en una marcha convocada por los vecinos para denunciar la ola de inseguridad y pedir más policías. Preocupa que se trata de estructuras bien armadas que realizan labores de inteligencia y actúan no solo en Rosales, sino en barrios aledaños como Chicó, Chapinero Alto, Las Acacias, La Cabrera, etc. En la manifestación estuvieron presentes el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, y el comandante de la Policía zona norte, coronel Moreno. Ambos condenaron los hechos y anunciaron la instalación de un CAI móvil adicional, la adquisición de motos y el incremento de auxiliares de la institución. Medidas que deben reconocerse y seguramente calmarán en algo a los vecinos. Pero son insuficientes.

Bogotá –lo han denunciado reiteradamente Mejía y el propio alcalde Peñalosa– cuenta con uno de los más bajos promedios de policía por persona: 239 por cada 100.000 habitantes, mientras que Bucaramanga tiene 686; Tunja, 620, y Popayán, 570. No es un problema de ahora, sino de los últimos años. Y ha obligado a la Administración a acudir al Ejército para que ayude en labores de vigilancia y a plantear medidas extremas como bajar al ‘parrillero’ de las motos, lo que ha recibido el respaldo de un amplio porcentaje de ciudadanos. Más policías no son la panacea para aliviar la inseguridad, pero una mayor presencia suya en las calles generaría una mejor percepción de tranquilidad o, al menos, disuadiría a los hampones.



El otro asunto es estructural y más complejo, también tocado aquí de forma reiterada: la efectividad de la justicia. El llamado ya es de súplica: hay que revisar las razones que llevan a los jueces a dejar libres a reconocidos antisociales. Atracadores, explosivistas al servicio de grupos ilegales, portadores de armas, personas dedicadas al narcotráfico están quedando libres a las pocas horas de ser capturadas. Según cifras recientes, en 7 de cada 10 casos se da esta situación.



Cuanto hagan las autoridades resulta poco si no se cuenta con el concurso de la gente, que debe estar alerta, crear redes de apoyo –ya existen muchas– y mantener una relación estrecha con las autoridades. Es el arma más poderosa a la que se puede acudir para evitar que el flagelo se siga extendiendo.



EDITORIAL