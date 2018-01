Las muertes evitables

El país debe saber que, según las ‘Estadísticas vitales’, divulgadas por el Dane, en el último año registrado totalmente (2016) hubo 647.521 nacimientos y 223.078 muertes, hecho que vale la pena analizar al tenor del desglose de algunas cifras.

Para empezar, hay que resaltar que el 99 por ciento de los partos fueron atendidos en hospitales, lo cual pone de manifiesto la cobertura universal del sistema de salud. También, que en cerca de la tercera parte de dichos nacimientos las madres eran menores de 19 años y que al menos en 5.500 se trataba de niñas menores de 14 años. Esto indica nada menos que, no obstante los esfuerzos, las cifras vuelven a evidenciar el drama del embarazo en adolescentes.



El informe también revela que por cada 100 mujeres nacen 106 hombres y que, en contraste con este crecimiento de la población, de los 223.078 muertos, el 55 por ciento fueron hombres, al punto de que por cada 100 decesos femeninos ocurren al menos 124 masculinos, lo que explica, en parte, la leve tendencia femenina en el número total de habitantes.



Una gran utilidad de estos datos es la de ser la fuente oficial para profundizar en las causas de tales desenlaces y, de paso, evaluar el impacto que tienen algunas políticas públicas. En este sentido, por ejemplo, al detenerse sobre los cuadros de mortalidad se aprecia que 86,8 por ciento de los fallecimientos fueron generados por causas naturales y el 12,5 por actos violentos, una proporción aceptable pero a la vez agridulce.



Esto en razón a que si bien los homicidios muestran una tendencia sostenida a la baja –una muy buena noticia–, aún siguen siendo muchos, lo mismo que los accidentes de tránsito, que al año se llevan más de 7.500 vidas.



Pero un capítulo especial son las causas de las muertes no violentas, encabezadas por los infartos al corazón, seguidos por los derrames y trombosis cerebrales y los males respiratorios crónicos. Tres desencadenantes que, si bien son los mismos de otras naciones –incluso desarrolladas–, exigen máxima atención de todas las autoridades, no solo de las sanitarias.



Lo anterior en consideración a que los factores que empujan dichos decesos son, en su mayoría, prevenibles a través de medidas de salud pública encaminadas a intervenir sobre determinantes sociales en un marco de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que, lamentablemente, parece no pasar del papel.



Controlar la presión arterial y el consumo de azúcares, eliminar el tabaquismo, promover la actividad física y los hábitos alimentarios sanos desde la primera infancia, disminuir el estrés y el consumo de comida chatarra a todo nivel son medidas que, de aplicarse en serio, ahorrarían por lo menos la tercera parte de estos muertos.



Se trata, entonces, de una tarea vital. Pero acometerla no será posible si el país se empecina en creer que el sistema de salud tiene que centrarse exclusivamente en atender la enfermedad, y minimiza los beneficios de la prevención, que han sido demostrados hasta la saciedad.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com