Tarapoto, joya para cuidar

Entre los cientos de lugares biodiversos que tiene Colombia, los Lagos de Tarapoto, en la Amazonia, son una excepcional región de lagos y ríos donde habitan cientos de peces, plantas y aves. Conservar esta joya natural es una tarea inaplazable y urgente. Y esta se ratificó ayer con la designación de este complejo de 40.000 hectáreas como sitio Ramsar, categoría que lo designa como un humedal de relevancia internacional.

La oficialización de este hecho positivo para el país es el resultado de 10 años de esfuerzos entre las comunidades locales, la Fundación Omacha, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Gobierno para conciliar las visiones sobre cómo se deben proteger los cerca de 45 humedales y 22 lagos. Estos sistemas de agua dulce son una muestra de la gran biodiversidad amazónica al ser el hábitat de especies en riesgo, como el caimán negro, el pez pirarucú, el manatí y el jaguar. Y, no menos importante, la ‘sala cuna’ para los increíbles delfines rosados.



Esta biodiversidad convive y se mantiene en un alto grado de conservación gracias a la presencia de 22 comunidades indígenas que tienen sus resguardos en la zona y decidieron decirle sí a Ramsar, una convención que de ahora en adelante vigilará y promoverá que esta región se conserve.



La designación es uno de los tantos pasos que siguen para Tarapoto. Si no se constituyen rutas claras de gobernanza de estos humedales, que puedan promover actividades productivas para las comunidades, como esquemas sustentables para la pesca e iniciativas locales de ecoturismo, el reconocimiento internacional quedará solo en el papel.



Así, por ejemplo, le ocurrió a la agónica Ciénaga Grande de Santa Marta, que el año pasado fue evaluada por Ramsar como en estado de crisis ecológica, no obstante haber recibido esta distinción en 1998. La tarea de diálogo entre comunidades y entidades en Tarapoto, entonces, debe continuar para que esta se traduzca en acciones.



EDITORIAL

