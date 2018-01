Oportunidad perdida

Una vez decantado el proceso de la nueva licitación de aseo para Bogotá, comienzan a aflorar las consecuencias para quienes quedaron por fuera del negocio. De cara a los empresarios privados, el asunto no reviste mayor gravedad. Acostumbrados como están a ganar y perder, simplemente han optado por terminar sus compromisos y alistar el cierre de sus empresas. No sucede lo mismo con Aguas de Bogotá (AB), filial de la Empresa de Acueducto de la capital y que tenía por objeto la prestación del servicio en el 52 por ciento del área total de la ciudad.

Y no es fácil, en particular por la suerte que puedan correr sus cerca de 3.200 trabajadores. Si bien la esperanza de muchos se centra en ser acogidos por los operadores seleccionados, es indudable que a la mayoría les asiste el temor de quedar cesantes. Pero, ojo: buena parte de que ello ocurra tiene que ver con el manejo que se le dio a AB desde que asumió tales funciones.



Todo se remonta al 2012, cuando el entonces burgomaestre, Gustavo Petro, impuso un nuevo esquema de aseo que buscaba, en esencia, la estatización del servicio y la eliminación de la participación privada, lo que a la postre generó una emergencia sanitaria en la capital y su posterior destitución por orden de la Procuraduría, decisión revertida al poco tiempo a solicitud de organismos internacionales.



Desde entonces, el esquema de marras se convirtió en un karma para la ciudad y la propia Administración, varios de cuyos funcionarios siguen encartados judicialmente. Aun cuando Aguas de Bogotá siguió operando, lo hizo cargando sobre sus hombros millonarias pérdidas, a las que se sumaron denuncias por la obsolescencia del parque automotor, accidentes laborales que costaron vidas, problemas para pagar salarios –según el propio sindicato– y un cúmulo de improvisaciones que vieron su culmen en sanciones proferidas por la Contraloría Distrital y la Superintendencia de Industria. En total, las multas que debió asumir la empresa –es decir, los bogotanos– ascendieron a la no despreciable cifra de 90.000 millones de pesos.



Solo en 2016, Aguas de Bogotá pareció ver la luz del día cuando reportó ganancias cercanas a los 10.000 millones de pesos. Y aunque muchos dudaban de su legalidad, la Administración anunció que la empresa participaría en la reciente licitación para quedarse con parte de un negocio que bordea los 5 billones de pesos. Pero el turbulento pasado de la entidad llenó de dudas a las aseguradoras, que no extendieron las pólizas para tal fin, según su gerente. ¿Conclusión? AB se quedó por fuera del proceso, y por eso la incertidumbre de hoy.



Hay quienes afirman que el actual gobierno pudo hacer más para garantizar que la compañía tuviera el chance de la supervivencia, mas no fue así. Hoy, varios concesionarios han anunciado su disposición a contratar mano de obra proveniente de AB, pero ha surgido otro escollo: el sindicato. La soberbia de sus dirigentes, la lucha interna por el poder (hay 19 sindicatos en Aguas) y una visión ciega frente al futuro han impedido que un buen número de ellos puedan aspirar a tener trabajo. Paradójico pero cierto, pues lo que realmente debería importar ahora es el futuro de los empleados.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com