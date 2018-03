Las particularidades del robo de su bicicleta (en buena hora recuperada gracias a la información de un ciudadano televidente de ‘Citynoticias’) del que fue víctima el ciclista colomboespañol Óscar Sevilla, el pasado domingo en la mañana, dejan claro que hay bandas organizadas especializadas en el hurto de estos vehículos.

Esta vez la víctima fue un reconocido deportista, y por ello el hecho ha tenido eco, pero hay que decir que noticias de este tipo abundan no solo en Bogotá sino en el país. Las cifras, en el caso de la capital, confirman la percepción: en enero se reportaron 450 robos, un aumento del 81 por ciento con relación al mismo mes del 2017. Mientras que en 2015 el total fue de 1.774 hurtos, en 2017 esta cifra se elevó a 3.133.



La respuesta frente a este fenómeno no es un secreto para nadie: hay que entender que la bicicleta es cada vez menos una herramienta para la recreación dominical y cada vez más un medio de transporte. Y que detrás de muchos casos de hurto está el crimen organizado, al que hay que atacar.



Es necesario, entonces, encontrar la manera de crear un registro único con validez en todo el territorio nacional. También, como lo reclaman los colectivos de biciusuarios, que las autoridades puedan demostrarles a los jueces que los ladrones capturados en muchas ocasiones no son simples ladronzuelos, sino criminales profesionales integrantes de organizaciones altamente especializadas en el robo y la posterior venta en el mercado negro –por lo general, en países vecinos– de las bicis hurtadas.



Pero se puede hacer más. Entre los conocedores del asunto son 'vox populi' los lugares donde venden las ciclas robadas. No sobra un llamado a la gente para que entienda la importancia de comprar bicicletas y repuestos en establecimientos que no dejen duda sobre su procedencia. Como es el caso frente a cualquier amenaza de este tipo, la respuesta debe ser integral y requiere del compromiso de todos.



