Corrupción y ‘mermelada’

En medio del fragor de una campaña política en la que siguen predominando los decibeles sobre los argumentos, comienzan, por fortuna, a abordarse los grandes desafíos que deberá enfrentar el país en los próximos cuatro años.



Esta semana, en el marco del foro ‘La ética de lo público, responsabilidad de todos’, organizado por este diario, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, tres aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos expusieron sus puntos de vista de cara a uno de estos asuntos centrales: la corrupción. Llamó la atención que tanto Germán Vargas Lleras como Humberto de la Calle e Iván Duque coincidieran en que el primer paso que debe darse en este propósito es poner fin a la cada vez más polémica ‘mermelada’.

Se refieren a los cupos indicativos, figura que hace más de una década tomó el lugar de los recordados auxilios parlamentarios prohibidos por la Constitución de 1991 y que les permite a los congresistas gestionar recursos para obras en sus regiones ante el Ejecutivo.



En torno a este componente de la representación política que desempeñan los parlamentarios, mucho se ha debatido, sobre todo en estos días. En principio, no tendría por qué ser reprochable que un parlamentario llevara ante el Gobierno central las necesidades de su región. De eso se trata su labor. El problema es que en Colombia, en los últimos años –y eso han demostrado tenerlo muy claro los aspirantes a la presidencia– se les ha dado un manejo a todas luces inadecuado y no pocas veces ilegal a los mencionados cupos, y estos han terminado convertidos en combustible de una perversa y gigantesca maquinaria corrupta que involucra no solo a congresistas, sino también a contratistas.



Tal como numerosos testimonios de protagonistas de escándalos de corrupción recientes lo han relatado, los dineros de los cupos indicativos acaban financiando microempresas electorales de parlamentarios inescrupulosos que ponen precio –en dinero o en puestos para integrantes de su red de aliados– para garantizar su apoyo a ciertas iniciativas. El monto del cupo suele resultar destinado a obras escogidas sin criterio técnico alguno, pero sí con mucho olfato político, cuya ejecución termina plagada de irregularidades.



Como se puede ver, cualquier pronunciamiento que marque distancia de estas prácticas es esperanzador. Si combatir el flagelo de la corrupción es un reto que no da más espera, lo mejor es atacar el mal de raíz; y no hay duda de que aquí estamos ante una de sus más robustas raíces, pero el diablo está en los detalles.



No se trata de satanizar que los representantes de la gente en el Legislativo hagan la tarea. Sí es el caso anhelar una transparencia en tal labor que hasta hoy ha faltado. Y esto lo deben tener presente los candidatos: lo deseable es que los recursos del presupuesto terminen, como debe ser, destinados a las obras y proyectos que de verdad necesita la gente, no a los que les son funcionales a los intereses cortoplacistas y perversos de los senadores y representantes corruptos.



Pero hay más. Como es también de público conocimiento, en época de campaña estos políticos adquieren con los contratistas los compromisos que más adelante se ven obligados a cumplir, malversando estas partidas. De ahí la necesidad de un llamado a quienes aspiran a suceder a Juan Manuel Santos, para que desde ya marquen distancia de los candidatos a Cámara y Senado adeptos a este tipo de prácticas.



Es de esperarse, entonces, que las palabras de estos y otros aspirantes que también han rechazado la ‘mermelada’ tengan el alcance aquí planteado. De ser así, estamos ante un hecho esperanzador, dado que es cada vez más intenso el sentimiento de rechazo de los colombianos a las prácticas corruptas, una realidad que quienes aspiran a conducir el país tienen la obligación de saber interpretar.



En cualquier caso, hay que rescatar, como lo afirmábamos al principio, que el debate empiece a adentrarse en los terrenos que buena parte de los ciudadanos esperan, comenzando por el Presidente, que esta semana, en una carta, les recordó a quienes aspiran a tomar el relevo que ocupar la primera magistratura los obligará a verse cara a cara con complejísimos desafíos. Quienes acudirán a las urnas deben tener la posibilidad, durante la contienda, de evaluar en profundidad sus ideas y competencias para afrontar asuntos como la seguridad urbana, el futuro del sistema de salud, el desarrollo de un sector agropecuario sostenible, moderno y productivo, entre muchos otros. Que desfilen ideas que alimenten sentimientos de esperanza, que no nos quedemos en el pantano de las agresiones mutuas.



editorial@eltiempo.com

EDITORIAL