Corrupción: una cruzada nacional

El mensaje es claro: la corrupción permeó todos los sectores de la vida nacional y si se la deja seguir avanzando, puede atentar contra la democracia misma.

El diagnóstico lo hicieron este miércoles el fiscal Néstor Humberto Martínez, el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo, los tres hombres que tienen sobre sus hombros la misión de atajar este monstruo de mil cabezas que se roba, según algunos calculan, 40 billones de pesos al año, una cifra con la que se les daría vivienda digna a todos los colombianos que carecen de un techo.



En el conversatorio anticorrupción, promovido por esta casa editorial, los tres revelaron la magnitud de la epidemia, que toca por igual al sector público y al privado y tiene frenado el desarrollo del país por el robo continuado de sus recursos.



Ante este flagelo se necesita actuar decidida y contundentemente, con justicia plena. Hoy hay abiertos 100.848 procesos penales por corrupción, 20 de ellos contra gobernadores y 230 contra alcaldes activos. Y si bien la cifra evidencia que la justicia está operando, también significa que la dirigencia nacional y local se sigue dejando tentar por el dinero fácil.

De nada sirve que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría actúen si los ladrones de cuello blanco siguen echando mano de las rebajas de penas previstas en el Código Penal. FACEBOOK

TWITTER

Y según Martínez Neira, de nada sirve que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría actúen si los ladrones de cuello blanco siguen echando mano de las rebajas de penas previstas en el Código Penal, para salir en tiempo récord a disfrutar del botín. Bajo esas condiciones –alertaron los señores Carrillo, Martínez y Maya–, los protagonistas del escándalo de sobornos de Odebrecht estarán en las calles dentro de algunos meses, tal como intentan hacerlo los estafadores del caso Interbolsa.



Para que las llamadas ‘rebajatones’ de penas no le sigan dejando el amargo sabor al país de que el delito paga, también es urgente que los organismos de control investiguen a fondo y no se atengan únicamente a las confesiones y colaboraciones de los propios bandidos. Con esa premisa, es urgente, así mismo, que la justicia no caiga nunca más en la trampa de las prescripciones, el atajo del que se vanaglorian reputados abogados que logran que sus clientes nunca sean procesados.



Penalizar nuevas conductas es otro de los mecanismos de los que hay que echar mano en esta cruzada contra la corrupción. Desde hace décadas se sabe que campañas para todos los cargos de elección popular vienen siendo financiadas por las mafias, que van desde narcotraficantes hasta contratistas. Ya es hora, como lo pidió el Fiscal, de que se tipifique como delito esta trampa a la democracia.



Tal como lo advirtió el procurador Carrillo, perseguir las fortunas mal habidas de esos mandatarios y empresarios es la mejor ruta para acorralarlos, y así lo demostró la persecución al narcotráfico en los 80 y 90. De ahí el llamado del Procurador a que la justicia se convierta en el cuarto mosquetero de este grupo y aplique penas más severas, sin que le tiemble la mano ni se deje intimidar por poderosas fuerzas disfrazadas de grupos de opinión o de líderes.



La corrupción, como bien dijo Maya, no hay que combatirla, hay que aniquilarla para que no destruya el Estado de derecho. Todos, comenzando por los medios y la ciudadanía, tenemos que formar parte de este frente común, porque todos somos víctimas.



editorial@eltiempo.com