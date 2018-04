Contención en Gaza

Se veía venir. El bloqueo total de los diálogos de paz entre palestinos e israelíes, la dramática situación humanitaria de los palestinos en la Franja de Gaza –a causa del bloqueo israelí y de la instrumentalización de las ayudas de parte del grupo islamista Hamás– y la indignación por el reconocimiento de EE. UU. de Jerusalén como capital de Israel eran una olla a presión, que explotó.

El escenario fue la Gran Marcha del Retorno a la Franja de Gaza, que se inició el viernes pasado y se extenderá durante tres semanas, con la que los palestinos reclaman su derecho de regresar a la tierra de la que fueron expulsados tras la fundación del Estado de Israel, en 1948. Lamentablemente, la protesta terminó en sangrientos choques que les han costado la vida a 17 palestinos y heridas a más de 1.400.



Israel argumenta que no ha habido una orden expresa de disparar contra la multitud salvo que haya una amenaza real y que las personas que han muerto han estado incursas en atentados contra su seguridad. Se niegan a impulsar una investigación independiente, como lo ha pedido la comunidad internacional, pues, a su juicio, estaban defendiendo su soberanía y su frontera. La ecuación es: si consideran que los manifestantes son terroristas, darlos de baja legitima su accionar.



Pedirle contención a Israel y uso proporcionado de la fuerza, como lo acaban de hacer Naciones Unidas y la Unión Europea, se ha convertido en un ejercicio vano. Y más ahora que el gobierno de Benjamín Netanyahu sabe que cuenta con un gran aliado en la Casa Blanca, que ya logró bloquear en el Consejo de Seguridad una declaración que le pedía a Israel moderación y una investigación sobre lo ocurrido.



Israel debe entender que el apoyo de Trump no lo avala para desconocer los derechos legítimos de los palestinos sobre parte de esa tierra, y Hamás no puede seguir impunemente afectando la seguridad de Israel y hundiendo a los gazatíes en la miseria. Más que nunca, se impone el diálogo. Mientras tanto, urgen sensatez y contención de las dos partes.



EDITORIAL

