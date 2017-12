Contaminación electrónica

La humanidad debe entender claramente que el desarrollo tecnológico ha de ir de la mano con la posibilidad de deshacerse de la basura que ocasiona. Nada justifica que tantos avances no se equilibren con la génesis de procesos para reciclar o al menos desechar de manera segura muchos residuos que empiezan a afectar la salud de comunidades enteras.

Es alarmante que el informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de Naciones Unidas, afirme que la cantidad de aparatos con baterías o enchufe que fueron desechados el año pasado ascendió a 44,7 millones de toneladas y que apenas la quinta parte sea reciclada. Las dos terceras partes de estos desperdicios fueron a parar a vertederos de agua o al aire después de incinerarse. Eso, cuando no fueron reciclados de modo informal o almacenados peligrosamente en los domicilios.



En Colombia, en el mismo período, se generaron 275.000 toneladas de basura electrónica, algo así como 5,6 kilos por cada habitante, cifra que exige una mirada seria y acciones específicas, ya que entre estos elementos existen componentes como cadmio, mercurio, plomo, cromo y el mismo PVC, y se ha demostrado que al ser manipulados de manera incorrecta son peligrosos para la salud individual y colectiva, además de afectar de forma directa a los ecosistemas.



Aquí no basta decir que por sí solos estos residuos no perjudican a las personas ni al ecosistema, sino reconocer que las industrias y los sistemas sanitarios han olvidado que, a la par que promocionan sus productos, también tienen obligación de instruir sobre la forma de desecharlos cuando se tornen inútiles.



Es vergonzoso saber que muchas naciones desarrolladas exportan esta basura electrónica a países pobres, que no tienen la capacidad para usarla, lo mismo que apreciar que ante los riesgos potenciales autoridades como las nuestras simplemente dan la espalda, con la premisa falsa de que este es un asunto que puede dar espera. Lamentable equivocación.



