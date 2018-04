El legado de King

05 de abril 2018 , 01:12 a.m.

Acaban de cumplirse 50 años del día en el que Martin Luther King, una de las grandes figuras del siglo XX en el mundo, cayó en Memphis, Tennessee, víctima de la bala de un asesino. Muy pocas veces el espíritu de la libertad encarnó tan cabalmente en alguien como lo hizo en él. La suya fue una vida consagrada a romper las cadenas legales, políticas, económicas y sociales que aprisionaban a los afroamericanos en Estados Unidos, después de que las de hierro habían desaparecido. En ese empeño se enfrentó a las fuerzas oscurantistas que prevalecían en su país, a la intolerancia de quienes se aferraban al pasado de la esclavitud y a la indiferencia de una sociedad acostumbrada a la discriminación de las gentes de color.

Lo más meritorio de esa lucha fue que King la libró hasta pagar el precio de su propia vida, sin recurrir a la violencia. Siguiendo el legado de Mahatma Gandhi, quien solo con su voz y su ejemplo derrotó al Imperio británico y guio a la India hacia la independencia, el pastor estadounidense combatió la segregación de sus compatriotas de raza negra –la décima parte de los habitantes del país– y reclamó sus derechos en todas las formas legalmente posibles, apelando siempre a la protesta pacífica.



El evento más emblemático de esa lid fue la colosal ‘Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad’, encabezada por King el 28 de agosto de 1963, en la que participaron más de 250.000 personas que colmaron la explanada entre los monumentos a Lincoln y Washington, en el corazón de la capital estadounidense. Ante aquella concentración pronunció un discurso cuyas primeras cuatro palabras quedaron grabadas en las mentes de millones de personas de Estados Unidos y el mundo: “I have a dream” (“Yo tengo un sueño”). Hablando desde las escalinatas del imponente edificio que guarda la gran escultura del vencedor de la esclavitud, expresó con poderosa elocuencia el deseo de que negros y blancos coexistieran armoniosamente como iguales, lo cual entonces era realmente un sueño que para muchos todavía no se ha cumplido.

Esa marcha marcó un antes y un después en la larga batalla de los afroamericanos por alcanzar la plenitud de sus derechos. En los siguientes cinco años, últimos en la vida de King, su ejemplo inspiró a un creciente número de estadounidenses y contribuyó a que la gente de color fuera conquistando gradualmente esos derechos. Sus incesantes campañas contra el racismo le valieron en 1964 la concesión del Premio Nobel de la Paz.



El legado de King no solo es valioso para Estados Unidos, sino para todos los países donde se libra la interminable lucha por la igualdad, incluyendo a Colombia. Su lección, de inspiración cristiana y liberal, fue que se debe combatir la injusticia porque se opone a la ley moral, pero hay que hacerlo en forma pacífica. En su libro Por qué no podemos esperar resumió su doctrina en una sentencia de pocas palabras. Al instar a su pueblo a empeñarse en su liberación, le pidió hacerlo “con un arma potente y justa... que corta sin herir y ennoblece al hombre que la empuña: la no violencia”. Poderosa lección.



