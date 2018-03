Comenzó el Mundial

No queda duda de que el fútbol en Colombia es una de las grandes pasiones. Para nuestro país, el Mundial de Rusia 2018, cuyo pitazo inicial se dará el 14 de junio, ya comenzó.



Dos hechos lo hacen más que evidente: el partido, el viernes pasado, de la Selección Colombia contra la de Francia en el bello estadio de Saint-Denis, que aquí tuvo sabor a triunfo mundialista y a gesta. Porque se empezó perdiendo 2 a 0 contra un campeón del mundo, un equipo poderoso, lleno de figuras, en la baraja para pelear la copa en Rusia, pero, luego de vencer el miedo escénico, y con un toque del técnico Pékerman, los nuestros sacaron el buen juego y se les abrió el arco del triunfo para remontar el marcador y ganar.

Luego, el fervor vivido este domingo con el álbum Panini, que circuló con EL TIEMPO, es un fenómeno increíble que tiene varias interpretaciones. Que miles de personas hayan madrugado a hacer filas en los puntos de distribución y que se hayan agotado rápidamente los 600.000 ejemplares en todo el país indican que este álbum de 80 páginas, con sus casi 50 años de historia, es esperado, cada cuatro años, como un infalible compañero de pasiones.



Pero también muestra que el fútbol es parte de la sociedad y de la familia, no solo como motivo de distensión, sino de unidad, de entretenimiento y acercamiento. Este cuaderno azul se ha convertido en motivo de intercambio no solo de ‘monas’, sino de relaciones interpersonales y laborales, de unión familiar, donde todos aportan. Y todos aprenden y se familiarizan con países, estadios y jugadores. No solo brasileños, argentinos, españoles o alemanes, también japoneses, serbios, marroquíes, croatas, daneses, nigerianos, etc.



Todo ello constituye, además, un compromiso mayor para nuestra Selección, que en Brasil llegó lejos, y la hinchada nacional espera y necesita iguales o mayores emociones. Difícil, pero se ve que se puede. De otro lado, el torneo local debe ver ese fervor humano que los rodea. Y es solo con buen fútbol como se llenan no solo álbumes, sino estadios.



