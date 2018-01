Censurable indolencia

29 de enero 2018 , 12:31 a.m.

Nada justifica que, de acuerdo con los últimos registros oficiales, más de la mitad de las personas que fallecieron el año pasado, por condiciones que ameritaban atención con cuidados paliativos, no recibieron estos servicios no obstante estar cubiertos por el sistema de salud y amparados por una ley específica.

De hecho, según el Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque, al menos 50.000 personas fallecieron en ese período sin ninguna ayuda para atenuar el dolor y el sufrimiento en sus últimos instantes, una cifra que demuestra el desconocimiento que se tiene de la Ley 1733 de 2014, que garantiza la asistencia a todas las personas que padecen enfermedades en fase terminal, en procura de mantener la dignidad hasta el último instante de la vida. Un panorama que muestra una deshumanización que contrasta con los avances científicos y la elevada tecnificación.



El sistema de salud está obligado a proveer servicios que identifiquen de manera temprana y traten los problemas físicos, psicológicos y espirituales que acompañan al moribundo en un contexto de integralidad y respeto por la autonomía del enfermo.



Es hora de que todos los actores del sector de la salud entiendan que el alivio del sufrimiento es el objetivo cardinal del cuidado médico. Negar el tratamiento para el dolor, el soporte psicológico, las terapias, el acompañamiento familiar y los insumos necesarios para sostener a una persona hasta el último minuto de su existencia, además de la no conformación de equipos de cuidados paliativos, para brindar esta atención, son prácticas antiéticas.



Aquí no cabe ninguna excusa. La Superintendencia Nacional de Salud, el ministerio del ramo y los demás entes de vigilancia deben poner el foco sobre los responsables de estas tareas y sancionar a quienes de manera deliberada omiten sus obligaciones en esta sensible materia. El país tiene normas y recursos suficientes para cerrar esta grieta que parece abierta para favorecer intereses poco claros.



