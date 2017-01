Caso Orlando Sierra: un logro más

De cuando en cuando, la justicia se encarga de alimentar la vigencia de aquel adagio según el cual cojea, pero finalmente llega. Este fue el efecto que causó la noticia publicada por este diario de la reciente captura, en la frontera entre México y Estados Unidos, de Fabio López Escobar, uno de los coautores intelectuales, junto con su hermano Jorge Hernán (prófugo aún), del asesinato del periodista manizaleño Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, el 30 de enero del 2002.



Recordemos que Sierra fue ultimado tras sus certeras denuncias sobre los vínculos entre el entonces parlamentario Ferney Tapasco y el paramilitarismo, y que antes de estas ya era una voz respetada en su departamento por la seriedad y coraje de sus columnas, en las que no le tembló nunca el pulso para denunciar la corrupción.



Alcanza a ser gratificante constatar que en este caso, aunque de manera muy lenta, la justicia ha actuado. Salvo por el mencionado Jorge Hernán López, han ido a parar tras las rejas su determinador, Tapasco; el autor material, Luis Fernando Soto (condenado a 29 años de prisión, pero que solo permaneció cinco en ella); y ahora, uno de los dos condenados como autores intelectuales, Fabio López, muy cercano a Tapasco. Por supuesto, hay que poner de presente que se trató de un caso simbólico sobre el cual el periodismo nacional puso todos sus reflectores y no ahorró esfuerzos, junto con otros sectores de la sociedad civil, para impedir que el crimen quedara en la impunidad.



La aprehensión de López entraña también el mensaje, bienvenido, de que si hay voluntad de las instituciones, de nada les sirve a estos delincuentes evadir la justicia huyendo del país.



Queda hacer un llamado para que esta determinación que ha permitido salvar de la impunidad este caso sea la norma y no la excepción en tantos otros de colegas que han sido asesinados. Y es que de 153 episodios de crímenes de periodistas en Colombia, en 73 de ellos la impunidad ha triunfado vía prescripción. Que sea esta una señal de que los tiempos por fin han cambiado.



